Fable 4 TBA
8.5 173 оценки

Представлен красочный и забавный трейлер Fable с огромным великаном

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Gutsz
Новости

Первый крупной игровой премьерой на Xbox Games Showcase 2023 стал Fable от Playground Games. Разработчики, которые по гоночной серии Forza Horizon, наконец-то показали первый полноценный трейлер ролевой игры, выделив оригинальный юмор и сказочную атмосферу. Новый ролик предлагает будущим героем отправиться в удивительный Альбион, который населяют самые разнообразные создания.

В трейлере новой Fable персонажи пытаются поведать нам, что значит быть героем в сказочном Альбионе. Здесь судьба каждого игрока будет определяться его собственными приключениями. Вам предстоит отразить надвигающуюся темную угрозу и испытать на себя все прелести фэнтезийного мира.

Ролик раскрывает некоторые сказочные локации и персонажей новой Fable. А также демонстрирует неожиданное сражение с великаном. Его, к слову, играет актер Ричард Айоади, известный по сериалу "Компьютерщики".

Fable создается для ПК и консолей Xbox, но по прежнему не имеет даты релиза.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
хренагу6ка

Это не Fable, это Джек и бобовый стебель какой-то, со своими неграми и пи..... куда же без них...

17
Юрвагне

это фейбл

-9
Kitocun Юрвагне

Лгбтейбл

6
Ray Liotta

ну выглядит не плохо, за исключением страшного протагониста

11
Sickofitall

Ммм, страшные бабищи, копчёные, баба главный герой... я-то в это играть не буду, а вам не надоело жрать такое? 🤢🤮

9
Ganwor

Надеюсь будет вменяемый редактор персонажей. Как же достала мода на страшил...

8
GameOver-inc

Вместо басни/баллады, которую старательно делал Мулинье (в перерывах от вранья), они прям сильно ударились в откровенную сказку, зачем?
Ну и по канонам современных игор, стрёмный протагонист, почему бы и нет.

5
PSIMAN

опять нигеры и страшные тёлки подъехали

5
Hanna Blair

Негры\азиаты\уродская главная героиня, на что они расчитывают?

4
супер пиявка

я в шок от Е**** этой бабы хахах шок! рекорд по уродливости.

4
Omneix

технологии все лучше, идейное наполнение всё хуже

3
MunchkiN 616

главное что можно пнуть петуха.

2
супер пиявка

ля ты посмотри малыха какая!

2
ZackSnyder

ууу, пора пересматривать айтишников. "охотно верю", что это игровая графика. лучше б геймплей показали

1
AT_Sagor

Спасиб, а то я всё вспомнить не мог где я видел его. Классный актёр, хотя по прежнему не верю, что игра будет бомба.

1
ZackSnyder AT_Sagor

актер оч классный и аналогично думаю, что их не в ту степь понесет по игровому концепту, уже к сегодняшнему дню можно было больше показать, фэйбл совсем за другое любили.

1
HITMAN 5

Пока только нигеров вижу на Xbox Games Showcase

1
EvgenyEss

ох... басня... вышла бы

0
hpi

А то там мужчина трахал свинью? Или мне показалось?

0
Wraith_Soul

Я надеюсь эта игра ещё удивит, а если нет, то я не пойму над чем они столько лет свои жопы мучили)

0
Just-a-your-King

Все же фейбл без Мулинье это не фейбл, нету атмосферы английской сказки, зато инклюзивные персонажи прямо с порога. Я все никак не мог понять, почему в фэнтези вселенной у негра современные очки, это такое допущение или им реально было пофигу...
А так теперь уже знаю, что ожидать чудо не придется.

0
V1RuS.pr||0

играть за страшенную чумазую цыганщину- ну такое себе,надеюсь выбор и редактор будет

0
gliga142

деваха страшная , но может в этом и прикол ))) типа сатира на подобные жанры

-3
1barac9U7ada7

это мы ждём)

-3
Newworld_DESTROYER

один из основных претендентов на игру поколения

-4