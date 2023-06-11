Представлен красочный и забавный трейлер Fable с огромным великаном ©

Первый крупной игровой премьерой на Xbox Games Showcase 2023 стал Fable от Playground Games. Разработчики, которые по гоночной серии Forza Horizon, наконец-то показали первый полноценный трейлер ролевой игры, выделив оригинальный юмор и сказочную атмосферу. Новый ролик предлагает будущим героем отправиться в удивительный Альбион, который населяют самые разнообразные создания.

В трейлере новой Fable персонажи пытаются поведать нам, что значит быть героем в сказочном Альбионе. Здесь судьба каждого игрока будет определяться его собственными приключениями. Вам предстоит отразить надвигающуюся темную угрозу и испытать на себя все прелести фэнтезийного мира.

Ролик раскрывает некоторые сказочные локации и персонажей новой Fable. А также демонстрирует неожиданное сражение с великаном. Его, к слову, играет актер Ричард Айоади, известный по сериалу "Компьютерщики".

Fable создается для ПК и консолей Xbox, но по прежнему не имеет даты релиза.