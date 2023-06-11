Представлен красочный и забавный трейлер Fable с огромным великаном

Первый крупной игровой премьерой на Xbox Games Showcase 2023 стал Fable от Playground Games. Разработчики, которые по гоночной серии Forza Horizon, наконец-то показали первый полноценный трейлер ролевой игры, выделив оригинальный юмор и сказочную атмосферу. Новый ролик предлагает будущим героем отправиться в удивительный Альбион, который населяют самые разнообразные создания.
В трейлере новой Fable персонажи пытаются поведать нам, что значит быть героем в сказочном Альбионе. Здесь судьба каждого игрока будет определяться его собственными приключениями. Вам предстоит отразить надвигающуюся темную угрозу и испытать на себя все прелести фэнтезийного мира.
Ролик раскрывает некоторые сказочные локации и персонажей новой Fable. А также демонстрирует неожиданное сражение с великаном. Его, к слову, играет актер Ричард Айоади, известный по сериалу "Компьютерщики".
Fable создается для ПК и консолей Xbox, но по прежнему не имеет даты релиза.
Это не Fable, это Джек и бобовый стебель какой-то, со своими неграми и пи..... куда же без них...
это фейбл
Лгбтейбл
ну выглядит не плохо, за исключением страшного протагониста
Ммм, страшные бабищи, копчёные, баба главный герой... я-то в это играть не буду, а вам не надоело жрать такое? 🤢🤮
Надеюсь будет вменяемый редактор персонажей. Как же достала мода на страшил...
Вместо басни/баллады, которую старательно делал Мулинье (в перерывах от вранья), они прям сильно ударились в откровенную сказку, зачем?
Ну и по канонам современных игор, стрёмный протагонист, почему бы и нет.
опять нигеры и страшные тёлки подъехали
Негры\азиаты\уродская главная героиня, на что они расчитывают?
я в шок от Е**** этой бабы хахах шок! рекорд по уродливости.
технологии все лучше, идейное наполнение всё хуже
главное что можно пнуть петуха.
ля ты посмотри малыха какая!
ууу, пора пересматривать айтишников. "охотно верю", что это игровая графика. лучше б геймплей показали
Спасиб, а то я всё вспомнить не мог где я видел его. Классный актёр, хотя по прежнему не верю, что игра будет бомба.
актер оч классный и аналогично думаю, что их не в ту степь понесет по игровому концепту, уже к сегодняшнему дню можно было больше показать, фэйбл совсем за другое любили.
Пока только нигеров вижу на Xbox Games Showcase
ох... басня... вышла бы
А то там мужчина трахал свинью? Или мне показалось?
Я надеюсь эта игра ещё удивит, а если нет, то я не пойму над чем они столько лет свои жопы мучили)
Все же фейбл без Мулинье это не фейбл, нету атмосферы английской сказки, зато инклюзивные персонажи прямо с порога. Я все никак не мог понять, почему в фэнтези вселенной у негра современные очки, это такое допущение или им реально было пофигу...
А так теперь уже знаю, что ожидать чудо не придется.
играть за страшенную чумазую цыганщину- ну такое себе,надеюсь выбор и редактор будет
деваха страшная , но может в этом и прикол ))) типа сатира на подобные жанры
это мы ждём)
один из основных претендентов на игру поколения