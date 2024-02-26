Раскрыта еще одна команда, помогающая Playground Games создавать новую Fable

Как и все современные крупномасштабные проекты, Fable также полагается на определенное количество внешних разработчиков для поддержки основной команды Playground Games, что подтверждается обнаружением присутствия Third Kind Games среди команд сотрудников, участвующих в проекте.

Официального объявления по этому поводу не было, в том числе потому, что об этих вещах редко сообщается, если они не связаны с конкретным сотрудничеством, но информация очевидна, если посмотреть на официальный сайт рассматриваемой команды.

Среди проектов, разработанных или находящихся в стадии разработки, с которыми помогает Third Kind Games, есть также Fable, перезагрузка серии ролевых игр, созданных Lionhead Studios под руководством Питера Молинье, которая теперь находится в руках Playground Games.

Более того, это не первый раз, когда две команды сотрудничают, учитывая, что команда поддержки также использовалась в Forza Horizon 4, поэтому очевидно, что партнерство должно было быть позитивным, если оно подтолкнуло Playground Games продлить соглашение и по Fable.