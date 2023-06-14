Разработчик Fable оставил сообщение тем, кто не верит, что игра выглядит так же, как в трейлере ©

Один из разработчиков Fable 4 обратился в Твиттер, чтобы заверить людей, что игра выглядит так же хорошо, как и в трейлерах. Несколько дней назад долгожданная игра Fable открыла Xbox Games Showcase и поразила фанатов своим внешним видом.

После Xbox Games Showcase Лукас Кёльц, художник по свету, работающий в Playground Games, написал в Твиттере, что люди, которые не верят, что Fable не будет выглядеть так хорошо, как это показано в трейлерах, — это один из лучших комплиментов, которые он мог получить. Пост сопровождает различные снимки экрана, сделанные в игре, которые демонстрируют визуальные эффекты игры, в том числе Дейва Гиганта, врага, которого люди видели в последнем трейлере фэнтезийной ролевой игры.

В ответ на твит многие фанаты взволнованы возвращением эксклюзивной серии RPG от Microsoft и восхваляют тяжелую работу, которую команда вкладывает в игру. Положительные комментарии резко контрастируют с тем, что можно увидеть на YouTube, где последний трейлер Fable 4 переполнен негативными отзывами. Причины этого неясны, но в некоторых комментариях упоминается, что внешность главного героя является одной из потенциальных причин этого.

Для фанатов, которые с 2010 года ждали следующей части фэнтезийной ролевой игры, визуальные эффекты, скорее всего, не будут иметь значения, когда дело дойдет до игры. Они могут быть уверены, что Playground Games усердно работает над тем, чтобы Fable оставалась верной своим корням, беря устоявшиеся сказки и добавляя особый юмор, которым славится франшиза. Хотя для Fable нет подтвержденного окна выпуска, оно будет доступна в Xbox Game Pass в первый день выхода.

Fable находится в разработке для ПК и Xbox Series X/S.