Трейлер Fable был сделан полностью на игровом движке и снят с Xbox Series X

На выставке Xbox Games Showcase компания Microsoft представила несколько крупных игр, но начало всему положил новый трейлер игры Fable от Playground Games. Долгожданная ролевая игра с открытым миром была анонсирована в 2020 году, и кроме ее выхода на Xbox Series X/S и ПК, больше ничего не было показано.
Помимо того, что Ричард Айоаде из "Компьютерщики" сыграл роль Великана из "Джека и бобового стебля", самое впечатляющее в этом ролике то, что он был полностью на игровом движке. В Твиттере ведущий художник по свету Лукас Кельц также добавил, что это было снято на Xbox Series X. Хотя это и не дало лучшего представления о системе геймплея, визуальная точность впечатляет.
У Fable до сих пор нет окна релиза, но, возможно, оно появится еще нескоро. Энди Робинсон из VGC сообщил в марте прошлого года, что Senua's Saga: Hellblade 2 и Avowed были ближайшими играми, которые должны выйти после Starfield (обе игры подтверждены к выходу в следующем году). До Fable еще "далеко", хотя другие игры, такие как Perfect Dark и Everwild, тоже не близки.
Хз чё по части негра, в целом допустим. Но ГГ такое, а картинка в целом очень даже хороша, жду. Как и другие РПГ от майков и THQ, уж больно я по ним соскучился
Вау! Как и 95% всех игр, начиная с 2005-10хх. Я так впечатлен... (Нет)
Скажите пожалуйста что можно выбирать пол гг.
Пол выбирать можно, но на внешность это не влияет.
Все 58 гендеров, не волнуйся.
Всмысле 58? А как же остальные 20? В топку такую игру.
Эти очки в фентези мире курьёзно конечно выглядят.))