Трейлер Fable был сделан полностью на игровом движке и снят с Xbox Series X ©

На выставке Xbox Games Showcase компания Microsoft представила несколько крупных игр, но начало всему положил новый трейлер игры Fable от Playground Games. Долгожданная ролевая игра с открытым миром была анонсирована в 2020 году, и кроме ее выхода на Xbox Series X/S и ПК, больше ничего не было показано.

Помимо того, что Ричард Айоаде из "Компьютерщики" сыграл роль Великана из "Джека и бобового стебля", самое впечатляющее в этом ролике то, что он был полностью на игровом движке. В Твиттере ведущий художник по свету Лукас Кельц также добавил, что это было снято на Xbox Series X. Хотя это и не дало лучшего представления о системе геймплея, визуальная точность впечатляет.

У Fable до сих пор нет окна релиза, но, возможно, оно появится еще нескоро. Энди Робинсон из VGC сообщил в марте прошлого года, что Senua's Saga: Hellblade 2 и Avowed были ближайшими играми, которые должны выйти после Starfield (обе игры подтверждены к выходу в следующем году). До Fable еще "далеко", хотя другие игры, такие как Perfect Dark и Everwild, тоже не близки.