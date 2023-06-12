Fable 4 TBA
8.5 174 оценки

Трейлер Fable был сделан полностью на игровом движке и снят с Xbox Series X

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butcher69
Новости

На выставке Xbox Games Showcase компания Microsoft представила несколько крупных игр, но начало всему положил новый трейлер игры Fable от Playground Games. Долгожданная ролевая игра с открытым миром была анонсирована в 2020 году, и кроме ее выхода на Xbox Series X/S и ПК, больше ничего не было показано.

Помимо того, что Ричард Айоаде из "Компьютерщики" сыграл роль Великана из "Джека и бобового стебля", самое впечатляющее в этом ролике то, что он был полностью на игровом движке. В Твиттере ведущий художник по свету Лукас Кельц также добавил, что это было снято на Xbox Series X. Хотя это и не дало лучшего представления о системе геймплея, визуальная точность впечатляет.

У Fable до сих пор нет окна релиза, но, возможно, оно появится еще нескоро. Энди Робинсон из VGC сообщил в марте прошлого года, что Senua's Saga: Hellblade 2 и Avowed были ближайшими играми, которые должны выйти после Starfield (обе игры подтверждены к выходу в следующем году). До Fable еще "далеко", хотя другие игры, такие как Perfect Dark и Everwild, тоже не близки.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Абабков Денис

Хз чё по части негра, в целом допустим. Но ГГ такое, а картинка в целом очень даже хороша, жду. Как и другие РПГ от майков и THQ, уж больно я по ним соскучился

2
Diablonos
самое впечатляющее в этом ролике то, что он был полностью на игровом движке

Вау! Как и 95% всех игр, начиная с 2005-10хх. Я так впечатлен... (Нет)

1
Kesti

Скажите пожалуйста что можно выбирать пол гг.

0
Spillik

Пол выбирать можно, но на внешность это не влияет.

1
AT_Sagor

Все 58 гендеров, не волнуйся.

0
Kesti AT_Sagor

Всмысле 58? А как же остальные 20? В топку такую игру.

0
РикоЧико

Эти очки в фентези мире курьёзно конечно выглядят.))

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