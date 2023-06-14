В непривлекательной внешности героини последнего трейлера Fable обвинили влияние woke-культуры ©

Трейлер игры Fable для PC и Xbox Series X/S, показанный во время Xbox Games Showcase 2023, вызвал несколько споров, не в последнюю очередь связанных с главной героиней. По мнению некоторых игроков, она очень непривлекательна и даже внешне отталкивающая. Также, по их мнению, выбор Playground Games проистекает из woke-культуры, поэтому она будет носить сугубо политический характер.

Конечно, другие геймеры отметили, что не имеет смысла оценивать персонажа только по его физической привлекательности. Несмотря на это, трейлер Fable стал одним из тех, которые получили наибольшее количество "дизлайков" на мероприятии, вероятно, по этой причине, а также из-за того, что многие приняли его за CGI-ролик.

Например, пользователь stillgray пишет:

Это главная героиня новой игры Fable от Microsoft. Тенденция непривлекательных женщин-протагонистов видеоигр продолжается, потому что красота - это объективация. Вот что происходит, когда вы консультируетесь с межсекционными woke-феминистками.

Другой комментатор написал:

Похоже, что современные разработчки видеоигр соревнуются в том, кто сделает самую уродливую женщину-протагониста.

Конечно, не было недостатка в ответах защитниках. Например, от OrdinaryGamers, который отметил, что одна из критиков главной героини Fable, сама не совсем красива.

На самом деле, возможно, даже не обязательный протагонист игры. В предыдущих играх Fable можно было настраивать персонажа игрока, и скорее всего, что это можно будет сделать и в этой.