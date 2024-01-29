Ведущий геймдизайнер ремейка Splinter Cell и Far Cry 6 может присоединиться к работе над Fable

В игровой индустрии продолжаются масштабные сокращения разработчиков и перестановки специалистов. Для некоторых представителей студии это время может стать серьезным ударом, а для других открыть новые возможности для проявления себя. Судя по всему, так и случилось с одним из ветеранов студии Ubisoft, Геханом Патираджей. В качестве геймдизайнера он успел приложить руку к Watch Dogs: Legion, Far Cry 6 и даже еще не вышедшему ремейку Splinter Cell. Теперь у него будет возможность присоединиться к созданию новой Fable.

Как сообщается, Гехан Патираджа недавно официально покинул французскую студию Ubisoft, где он проработал больше семи лет. Опытный разработчик не стал долго сидеть без дела и сразу после своего ухода перешел в Playground Games на схожую должность. В новой команде он займет пост директора по дизайну не названной игры. Предположительно, он присоединится к разработчикам новой Fable и поможет им в создании игрового дизайна.

Одновременно с Патираджей в Playground Games перешел художник по окружению Ротанн Колин, который до этого занимался VR-проектами. Не исключено, что новые сотрудники студии будут формировать уже новые команды внутри Playground Games. Общее количество разработчиков студии вполне позволяет работать над более чем одним проектом, включая новую часть Forza Horizon и Fable.