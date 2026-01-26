ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fable Anniversary 04.02.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 114 оценок

Fable Anniversary набирает популярность в Steam после полноценной демонстрации новой части

monk70 monk70

Ремейк Fable Anniversary переживает впечатляющий всплеск популярности в Steam после недавней презентации новой игры франшизы. За последние 24 часа на платформе одновременно играли 3737 человек, и сейчас игра доступна со скидкой 67%.

Этот внезапный интерес к обновлённой классике возник вскоре после того, как Playground Games раскрыли подробности о следующей части Fable во время Xbox Developer Direct. Новая глава серии выйдет позже в этом году для Xbox Series, ПК и PlayStation 5.

Текущее количество игроков особенно значимо по сравнению с историческими данными Fable Anniversary в Steam. Несмотря на то, что игра не превзошла рекорд в 6186 одновременных игроков, достигнутый при её запуске более 11 лет назад, это представляет собой значительный скачок по сравнению со средним показателем примерно в 500 игроков, который поддерживался игрой, и является самым высоким значением с 2015 года.

Первоначально выпущенная в 2014 году, Fable Anniversary — это переиздание первой игры серии, предлагающее улучшенную графику и звук, новое освещение, текстуры более высокого качества и ряд других улучшений.

15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
NickНикНеймName

Чудно, но, как по мне, лучше поиграть в Fable: The Lost Chapters (которая, кстати, тоже набрала популярность в онлайне), нежели в Anniversary.

2
SexualHarassmentPanda

Согласен. новом графоне новый арт стаил лично мне вообще не зашел. В оригинале лица у персонажей намного приятнее выглядят.

5
ant 36436

Как по мне игра хорошая, но на раз. Прошёл в 2006-ом, переигрывать что то никогда не хотелось.

2
Liaschim

Тоже подумал, а не попробовать ли мне вторую часть через эмулятор. В целом, даже относительно стабильно работает.

2