Fable Anniversary набирает популярность в Steam после полноценной демонстрации новой части

Ремейк Fable Anniversary переживает впечатляющий всплеск популярности в Steam после недавней презентации новой игры франшизы. За последние 24 часа на платформе одновременно играли 3737 человек, и сейчас игра доступна со скидкой 67%.

Этот внезапный интерес к обновлённой классике возник вскоре после того, как Playground Games раскрыли подробности о следующей части Fable во время Xbox Developer Direct. Новая глава серии выйдет позже в этом году для Xbox Series, ПК и PlayStation 5.

Текущее количество игроков особенно значимо по сравнению с историческими данными Fable Anniversary в Steam. Несмотря на то, что игра не превзошла рекорд в 6186 одновременных игроков, достигнутый при её запуске более 11 лет назад, это представляет собой значительный скачок по сравнению со средним показателем примерно в 500 игроков, который поддерживался игрой, и является самым высоким значением с 2015 года.

Первоначально выпущенная в 2014 году, Fable Anniversary — это переиздание первой игры серии, предлагающее улучшенную графику и звук, новое освещение, текстуры более высокого качества и ряд других улучшений.