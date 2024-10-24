Фанат делает демейк культовой Fable для Game Boy Color. В него даже можно поиграть в браузере

20-летие культовой ролевой игры Fable отметили уникальным образом. Джеймс Грайс, годами увлеченный игрой, решил создать ее версию для консоли Game Boy Color. Интересно, что эта версия была создана всего за четыре дня, хотя создатель анонсирует дальнейшее развитие проекта.

Демейк, как называется перенос более новой игры на старое железо, уже включает в себя первую локацию — деревню Оуквэйл. Игроки могут играть роль молодого героя, собирающего монеты в подарок для своей сестры, пока на деревню не нападают бандиты.

«Мне всегда было интересно, как будет выглядеть Fable на менее мощном железе», — объяснил Грайс на Reddit, где он представил свой проект. Создатель использовал инструмент GBstudio для создания игры и в настоящее время работает над улучшением управления, что является довольно сложной задачей из-за ограниченного количества кнопок Game Boy Color.

Проект, хотя он еще не завершен, уже вызывает восхищение у сообщества. Грайс объявил о дальнейшей разработке игры и открыт для предложений игроков относительно управления и новых элементов игрового процесса. Демоверсия доступна для загрузки на платформе itch.io, где каждый поклонник может проверить, как выглядит культовая RPG в 8-битном формате. Вы также можете играть в игру с помощью браузера.