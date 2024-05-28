Градостроительный симулятор сказочного королевства Fabledom празднует 200 тыс. проданных копий хвалебным трейлером

Прошло две недели с момента успешного запуска градостроительного симулятора сказочного королевства Fabledom, и разработчики Grenaa Games сообщили, что игра была очень хорошо принята как критиками, так и сообществом. В настоящее время игра имеет более 3700 очень положительных отзывов в Steam, включая средний балл 80 на Metacritic и OpenCritic, а также сильный рейтинг. Сейчас игра достигла отметки в 200 000+ проданных копий, а максимальное количество игроков в выходные после запуска составило 4 266.

«Мы очень благодарны сообществу, гордимся игрой, которую мы создали, и довольно устали с тех пор, как безумие недели запуска закончилось. Мы просто надеемся, что игрокам понравится игра, и они почувствуют, что она сделала их день немного лучше, потому что она принесет положительную энергию всем, кто в нее играет!»

Долгожданная версия Fabledom 1.0 уже доступна на ПК, а релизы для консолей также ожидаются в третьем квартале 2024 года.