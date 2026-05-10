20 лет на передовой: В этом году отпразднует юбилей легендарная стратегия "В тылу врага 2"

В этом году мы отметим большой юбилей в мире тактических стратегий - 20 лет со дня выхода «В тылу врага 2» (2006). Студия Best Way подарила нам проект, который не просто закрепил успех первой части, но и стал эталоном жанра, предложив невероятный для того времени уровень интерактивности и тактической глубины.
Чем нам запомнилась вторая часть:
- Глобальный конфликт: Игра позволила взглянуть на события последнего, самого кровопролитного года Второй мировой войны глазами трех сторон: СССР, Германии и Союзников (США и Великобритании).
- Четкая структура: Каждая кампания состояла из 10 тщательно проработанных этапов. Разработчики вели игрока от обучения и простых задач к по-настоящему сложным испытаниям, венцом которых становилась финальная, экстремально трудная миссия, открывавшаяся только истинным мастерам тактики.
- Технологический скачок: Для 2006 года игра выглядела потрясающе. Новая «мягкая» графика, полностью свободная и послушная камера, а также детальная разрушаемость объектов создавали невероятный эффект присутствия.
- Герои и умения: Нововведением стали уникальные тактические способности героев, которые позволяли выходить победителями из самых безнадежных ситуаций. О том, как правильно использовать эти козыри, игроков заботливо учили в начальных миссиях.
«В тылу врага 2» была игрой, где каждый солдат имел значение, а прямое управление техникой превращало стратегию в настоящий экшен. Этот проект заложил фундамент, на котором позже выросла серия Men of War.
Company of Heroes лучше
Отличные игры были от Best Way с классной физикой и разрушаемостью, и неплохим дизайном миссии