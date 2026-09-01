Цифровой магазин GOG покидают культовые стратегии Men of War и Faces of War вместе с чередой других игр

Цифровой сервис GOG объявил об очередной волне удаления проектов из своего каталога. 8 сентября 2026 года магазин покинут культовые военные стратегии Men of War и Faces of War. Как сообщила представительница команды сервиса под ником Piranka, причиной снятия обеих частей знаменитой тактической серии стала смена издателя.

Это уже не первая потеря в линейке военных тактик за последнее время. 29 июня 2026 года сервис в экстренном порядке убрал из продажи родоначальницу серии под названием Soldiers: Heroes of World War II. Тогда администрации площадки пришлось перенести дату снятия на сутки раньше запланированного из-за срочного требования правообладателей, оставив игрокам всего несколько часов на покупку игры со скидкой 84%.

Массовая чистка каталога затронула не только классические стратегии, но и множество инди-проектов на протяжении всего лета 2026 года. В начале августа цифровую витрину покинула тактическая игра Circle Empires. Буквально за неделю до этого, 31 июля 2026 года, сервис лишился сразу 6 тайтлов. В их число вошли градостроительный симулятор Airborne Kingdom, сюжетное приключение A Long Journey to an Uncertain End, а также проекты Outerverse, Clouzy!, Tavernacle! и PLAGUN - The Plague Goes On.

В середине июля 2026 года каталог площадки сократился еще на 2 проекта. 22 июля сервис закрыл продажи психологического хоррора Someday Youll Return и научно-фантастической игры Julia: Among the Stars. При этом предупреждение о снятии появилось на форуме всего за сутки до делистинга. Несколькими днями ранее, 10 июля 2026 года, сервис также остановил распространение файтинга BlazBlue Calamity Trigger.

Июльская волна снятий началась с удаления симулятора выживания Last Hope Bunker: Zombie Survival вместе с бесплатной демоверсией, а также физической песочницы SOS OPS! и дополнения GUNS N OPS. Перед уходом из магазина 1 июля 2026 года на эти позиции действовала скидка 90%, что позволило пользователям забрать копии за минимальную стоимость.

Практика внезапных удалений в сервисах цифровой дистрибуции традиционно связана с истечением лицензий на сторонние технологии, музыку или передачей авторских прав другим компаниям. Все пользователи, успевшие добавить указанные игры в свою коллекцию GOG до момента снятия, сохранят возможность скачивать автономные установщики без систем защиты от копирования.