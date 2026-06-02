"Без неё Steam был бы совершенно другим": автор Palworld назвал Factorio одной из самых влиятельных игр в истории

Как недавно стало известно, легендарный симулятор строительства и автоматизации фабрик Factorio медленно, но верно завершает свой активный производственный цикл. Студия Wube Software официально объявила, что предстоящее обновление 2.1 станет «последним крупным патчем» для проекта. После этого команда полностью переключится исключительно на долгосрочную поддержку, включая исправление мелких ошибок и адаптацию совместимости.

Новость об окончании 13-летнего цикла непрерывной активной разработки со времен старта кампании на Indiegogo вызвала приступ ностальгии в геймерском сообществе. С особым трепетом о вкладе коллег высказался глава издательского отдела студии Pocketpair и создателей популярного «покемон-выживача» Palworld Джон «Bucky» Бакли.

В своих социальных сетях руководитель отдал дань уважения творению чешской студии.

Factorio, возможно, является одной из самых влиятельных игр из когда-либо выходивших в Steam, и она завершает свою активную стадию после 13 невероятных лет разработки. Я даже не могу себе представить, насколько иначе выглядел бы ландшафт сервиса Steam и игрового рынка, если бы Factorio никогда не существовало. Спасибо вам за создание поистине невероятной игры!».

— написал Бакли.

Стоит отметить, что представитель создателей Palworld является давним и преданным поклонником данного симулятора. Когда прошлогодний хит Pocketpair вошел в списки номинантов престижной премии The Game Awards 2024 в зрительской категории, Бакли скромно и откровенно признался аудитории: «Лично для меня две лучшие игры года даже не попали в первый раунд голосования... и это были Satisfactory и глобальное расширение Factorio: Space Age».

Путь культового симулятора действительно впечатляет. Игра триумфально выбралась из раннего доступа в 2020 году, осенью 2024 года порадовала фанатов масштабным платным дополнением Space Age, а буквально в декабре 2025 года добралась до Nintendo Switch 2. Очевидно, что несмотря на уход создателей на «пост-релизную пенсию», выстроенные игроками мегафабрики и конвейеры продолжат исправно работать еще многие годы благодоря преданным фанатам и модам от них же.