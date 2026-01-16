Энтузиаст прошел Factorio используя более тысячи дискет

YouTube блогер под ником DocJade провел необычный технический эксперимент, решив запустить популярный симулятор строительства фабрик Factorio исключительно с гибких магнитных дисков. Поскольку объем одной стандартной 3,5-дюймовой дискеты составляет всего 1,44 МБ, для размещения современных файлов игры потребовался огромный физический архив. В общей сложности энтузиаст задействовал более 1200 дискет, значительная часть из которых представляла собой старые рекламные носители интернет-провайдера AOL.

Для реализации этой идеи автору пришлось разработать собственную файловую систему на языке программирования Rust, получившую название Fluster. Она позволила компьютеру воспринимать стопку разрозненных дискет как единое хранилище данных. Главная техническая сложность заключалась в необходимости постоянной ручной замены носителей. Когда игре требовался файл, отсутствующий в оперативной памяти, система ставила процесс на паузу и выводила запрос на установку конкретной дискеты в единственный USB-дисковод.

Первоначальная загрузка игры до главного меню заняла целую неделю, так как движок Factorio подгружает большинство графических и звуковых ресурсов при старте. Геймплей также сопровождался регулярными остановками. Особенно заметными были задержки звука и фризы при появлении новых объектов на экране. Чтобы оптимизировать процесс, блогер внедрил систему кэширования, но даже с ней ему пришлось выполнить около 15 тысяч физических замен дискет за все время эксперимента.

Несмотря на технические ограничения и низкую скорость передачи данных, сопоставимую с модемами 90-х годов, эксперимент завершился успешно. DocJade смог полностью пройти игру, развив фабрику до уровня запуска космической ракеты. Чистое игровое время составило около девяти часов, однако в реальности прохождение растянулось на гораздо более долгий срок из-за логистики работы с носителями. Исходный код файловой системы Fluster автор опубликовал в открытом доступе.