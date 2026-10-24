Factorio 2.1 вышла и стала последним крупным обновлением культовой игры о строительстве фабрик

Wube Software выпустила Factorio 2.1 после нескольких месяцев тестирования. Обновление добавляет новые возможности и улучшения интерфейса, но одновременно знаменует завершение активной разработки крупных изменений для игры, которая за годы существования собрала более 234 тысяч положительных отзывов в Steam.

Разработчики называют патч набором улучшений, которые хотели реализовать ещё в Factorio 2.0, но не успели к релизу. Среди нововведений — возможность запускать ракеты с несколькими разными типами грузов, прокладывать приподнятые железнодорожные пути над грузовыми отсеками и использовать наземные мины для обнаружения врагов и передачи сигналов. Обновление также включает многочисленные небольшие доработки, призванные сделать управление производственными цепочками удобнее.

При этом Wube Software заранее предупреждала, что Factorio 2.1 станет последним крупным обновлением. Это не означает, что игра больше не получит исправлений ошибок и небольших улучшений, однако масштабных изменений игрового процесса в дальнейшем ждать не стоит. Студия уже сообщала, что закладывает основу для следующего проекта, хотя подробностей о нём пока нет.

За время существования Factorio заслужила репутацию одной из самых высокооценённых игр в Steam. Её популярность особенно примечательна на фоне необычной ценовой политики разработчиков: Wube Software принципиально не устраивает распродажи, считая установленную цену справедливой по отношению к тем, кто уже купил игру. В 2023 году стоимость Factorio даже повысили с учётом инфляции.

Выход версии 2.1 завершает важный этап развития проекта, но не отменяет его дальнейшего существования. Теперь Wube Software сможет сосредоточиться на новых задачах, а поклонникам остаётся рассчитывать на поддержку игры и развитие сообщества моддеров.