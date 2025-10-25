Factorio анонсирована для Nintendo Switch 2 с бесплатным обновлением и дополнением Space Age

Студия Wube Software объявила о разработке Factorio – Nintendo Switch 2 Edition. Разработчики стремятся выпустить игру в декабре этого года. Обновление до новой версии будет бесплатным для всех, кто уже владеет игрой на оригинальной Nintendo Switch. Одновременно с выходом улучшенной версии станет доступно и дополнение Space Age.

Версия для Nintendo Switch 2 получит ряд технических улучшений. В портативном режиме игра будет работать в нативном разрешении 1080p, а в док-станции появится поддержка разрешений до 4K. Также заявлена поддержка переменной частоты обновления, более качественные анимации и спрайты высокого разрешения. Игроков ждут ускоренные загрузки, возможность строить более масштабные базы и поддержка управления с помощью Joy-Con в режиме мыши.

Дополнение Space Age выйдет на Switch 2 одновременно с обновлением основной игры по цене 35 долларов. Сообщается, что по своему наполнению оно не будет отличаться от версии для ПК.

Разработчики подчеркнули, что декабрь является их целью, а не официальной датой релиза. Возможные задержки могут быть связаны с процессом сертификации и настройки в магазине Nintendo.