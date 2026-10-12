Factorio избавляется от преимущества узких космических платформ - обновление меняет правила полёта

Разработчики Factorio выпустили обновление 2.1.21, которое корректирует столкновения с астероидами и физику ускорения космических платформ. Изменения призваны сделать полёты предсказуемее и разнообразить строительство кораблей: теперь игрокам не придётся жертвовать шириной ради максимальной скорости.

В предыдущих версиях урон от столкновений зависел от относительной скорости платформы и астероида. При этом сами астероиды постепенно теряли скорость и могли исчезать после достижения скрытого порога повреждений. В рамках ветки 2.1 разработчики изменили механику: теперь получаемый платформой урон зависит от оставшегося здоровья астероида. Чем сильнее тот повреждён до столкновения, тем меньше ущерба он нанесёт кораблю.

Однако средние астероиды оказались слишком опасными, особенно в районе Вулкануса, поэтому в версии 2.1.21 их урон дополнительно скорректировали. Теперь при столкновении с движущейся платформой они наносят 2000 единиц урона, а с неподвижной — лишь 100. Разница позволяет иначе оценивать риски и даёт игрокам больше контроля над ситуацией.

Второе важное изменение касается ускорения. Раньше сопротивление напрямую зависело от ширины платформы, из-за чего даже небольшое расширение корпуса заметно снижало максимальную скорость. В результате узкие корабли становились наиболее выгодным решением, а некоторые игроки экспериментировали с цепочками двигателей, добиваясь неправдоподобных скоростей.

Теперь сопротивление определяется массой платформы, а не её шириной. Это делает широкие конструкции более жизнеспособными: на них можно разместить больше двигателей, не получая прежнего штрафа только из-за формы корпуса. Компактность всё ещё имеет значение, но перестаёт быть безусловным преимуществом.

Разработчики рассчитывают, что изменения вернут разнообразие в проектирование космических платформ. Вместо погони за единственной эффективной конфигурацией игроки смогут выбирать между разными конструкциями, исходя из собственных задач и предпочтений.