Factorio: Мировой рекорд был побит. Echo dance построил завод, который производит 50 миллионов науки в минуту

На сегодняшний день в Factorio был побит рекорд по производству науки в минуту. Для понимания объясню!

Божественная Фабрика Factorio. Используя более 160 копий игры, работающих одновременно, группа игроков создала монстра настолько большого, что он более чем утроил предыдущий мировой рекорд по количеству произведенной науки в минуту. Проект Eternity Cluster сопоставим с реальными научными экспериментами — в нем участвовало более 400 игроков со всего мира, и он превысил эпохальную отметку в 1 000 000 науки в минуту (SPM).

Но Echo Dance побил рекорд в 49 раз больше, чем предыдущий (50 миллионов науки в минуту)! Чтобы понимать перспективу — обычным игрокам Factorio требуется около 30 SPM, чтобы достичь конечной цели игры: отправки ракеты в космос. Но для игроков Factorio, которые действительно получают удовольствие от эффективного массового производства, одной ракеты недостаточно.

Встречайте "легендарного строителя мегабаз". Вместо того чтобы строить ракеты, строитель мегабаз пытается создать как можно больше научных пакетов — предметов, обычно используемых для разблокировки улучшений базы. Для этого титаны автоматизации, производящие больше научных пакетов, чем им нужно, делают Factorio более похожим на работу, чем на игру.

Echo Dance навсегда изменил игру и поставил мировой рекорд на долгое время!

На момент 6 мая 2025 года игрок "Echo Dance" выкладывает скриншот, на котором видно мега базу с производством науки 50M SPM.

База просто внушительная! Стоит учитывать тот факт, что камера у игрока максимально отдалена, а значит, что от нормального лица база выглядит куда более масштабно. Да, игрок пока загадка. Мы не знаем ничего. Но он уже произвел фурор, о котором заговорили как русскоязычное, так и англоязычное общество! Даже в группе в Factorio [Первое русскоязычное сообщество] выложили о нем пост!

Дело дошло уже до спидранеров! Спидранер под ником "Nefrums" отреагировал на постройку "echo dance" на своём твиче.

«Я никогда не встречал такого рода масштаба постройки. Echo Dance и вправду крутой чувак.»

Save от его базы был в открытом доступе на пару часов, чтобы некоторые люди могли зайти и посмотреть его базу, но потом save стал недоступен. По информации от инсайдеров, полный save от базы стоит ожидать к концу 2025 года. У Echo Dance куда большие планы, и возможно, установить ещё больше производства науки в минуту, но сможет ли он при UPS 3.8? Но кто знает... И стоит учитывать факт, что игрок в одиночку делал всё это без чьей-либо помощи, модов, редакторов и читов. Кто-то считает его мифом, кто-то считает человека без личной жизни, а кто-то и вовсе психически больным, помешанным на заводах. Пока он топ-1 легендарный инженер по производству науки в минуту! Разница колоссальная! Предыдущий 1M SPM был, а сейчас 50M SPM! Кто знает, чего ждать нам ещё от игрока, может, он успеет ещё удивить своими постройками и масштабами!