Factorio: Новый и последний мировой рекорд. Завод производит 106 квадриллионов науки в минуту

На сегодняшний день в Factorio был побит предыдущий мировой рекорд в 1 миллиард науки в минуту. Игрок под ником Echo Dance установил новый рекорд — его завод производит 106 квадриллионов науки в минуту. Рекорд был официально признан сообществом Factorio и лидерами мнений с большой аудиторией на YouTube и Twitch (Ник: AVADII Strategy, Iotakuya, Nefrums и другие). Echo Dance буквально вышел за грань возможного, превзойдя человеческий разум.

Завод производит 106 квадриллионов единиц науки в минуту. Это не просто число — это цифра, которая заставляет содрогаться. Ведь 106 квадриллионов — это число, содержащее 15 нулей. А теперь представьте: вы подходите к чертежу, где требуется миллион или даже миллиард единиц науки для исследования, и сталкиваетесь со сложностями. А у игрока — 106 квадриллионов. С таким количеством науки можно изучить практически любую технологию за считанные часы. А завод настолько огромен, что игра больше не выдерживает нагрузку и начинает работать всего на 0,8 FPS.

На данном скриншоте видно, как резко поднялась наука. Многие скажут, что накапливалась наука, а потом разом началось её изучение. То спешу огорчить вас — это не так. Игрок начал строить завод, но не подключал остальную часть завода к электричеству, чтобы хотя бы немного сохранить производительность, иначе было бы вообще невозможно играть. Так и получилось: когда Echo Dance закончил постройку завода, подключил все необходимые ресурсы и включил питание, FPS сразу упал до минимума, а наука резко выросла, из-за чего многие ошибочно полагали, что это накопительная наука, а не постоянная.

Echo Dance настолько заинтересовал людей, что за ним буквально стали следить в Steam по его движениям в игре «Factorio». После установки 50 миллионов науки в минуту за игроком уже следили тысячи пользователей. Как только он опубликовал скриншот с рекордом — 106 квадриллионов науки в минуту — этот скриншот менее чем за сутки набрал более 2000 лайков и стал одним из самых обсуждаемых в сети. Сразу после этого у многих возникли вопросы и сомнения.

Но самые первые стримеры Supertux88 и Xoriun, а также другие начали проверять его сохранение на использование читов и модов. Как всегда, во время проверки стримеры заранее запустили загрузку сохранения, поскольку понимали, что масштаб постройки и вес самого сохранения настолько велики, что загрузка занимает много времени. Однако во время проверки ничего не было обнаружено, из-за чего его признали достоверным рекордом. Тем не менее многие остались в недоумении: как игроку удалось, превзойдя человеческие возможности, прыгнуть так высоко и приблизиться к идеальном результату.

Многие спросят: почему новый и последний мировой рекорд? Да потому что уже и выше прыгать некуда. Технология, которая требует максимального количества науки — это 18 квинтиллионов, но с наукой в 106 квадриллионов буквально изучается за пару часов. То есть, исходя из этого, можно бесконечно прокачивать определённый тип технологии по желанию, и предела не будет. Да и сама игра уже больше не выдержит такой нагрузки. Так как при 106 квадриллионах выдала 0,8 FPS, то при увеличении завода она может и вовсе зависнуть. Поэтому и считается новый и последний рекорд.