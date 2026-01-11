ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.3 1 294 оценки

Factorio: Новый и последний мировой рекорд. Завод производит 106 квадриллионов науки в минуту

Kavrilof Kavrilof

На сегодняшний день в Factorio был побит предыдущий мировой рекорд в 1 миллиард науки в минуту. Игрок под ником Echo Dance установил новый рекорд — его завод производит 106 квадриллионов науки в минуту. Рекорд был официально признан сообществом Factorio и лидерами мнений с большой аудиторией на YouTube и Twitch (Ник: AVADII Strategy, Iotakuya, Nefrums и другие). Echo Dance буквально вышел за грань возможного, превзойдя человеческий разум.

Завод производит 106 квадриллионов единиц науки в минуту. Это не просто число — это цифра, которая заставляет содрогаться. Ведь 106 квадриллионов — это число, содержащее 15 нулей. А теперь представьте: вы подходите к чертежу, где требуется миллион или даже миллиард единиц науки для исследования, и сталкиваетесь со сложностями. А у игрока — 106 квадриллионов. С таким количеством науки можно изучить практически любую технологию за считанные часы. А завод настолько огромен, что игра больше не выдерживает нагрузку и начинает работать всего на 0,8 FPS.

На данном скриншоте видно, как резко поднялась наука. Многие скажут, что накапливалась наука, а потом разом началось её изучение. То спешу огорчить вас — это не так. Игрок начал строить завод, но не подключал остальную часть завода к электричеству, чтобы хотя бы немного сохранить производительность, иначе было бы вообще невозможно играть. Так и получилось: когда Echo Dance закончил постройку завода, подключил все необходимые ресурсы и включил питание, FPS сразу упал до минимума, а наука резко выросла, из-за чего многие ошибочно полагали, что это накопительная наука, а не постоянная.

Echo Dance настолько заинтересовал людей, что за ним буквально стали следить в Steam по его движениям в игре «Factorio». После установки 50 миллионов науки в минуту за игроком уже следили тысячи пользователей. Как только он опубликовал скриншот с рекордом — 106 квадриллионов науки в минуту — этот скриншот менее чем за сутки набрал более 2000 лайков и стал одним из самых обсуждаемых в сети. Сразу после этого у многих возникли вопросы и сомнения.

Но самые первые стримеры Supertux88 и Xoriun, а также другие начали проверять его сохранение на использование читов и модов. Как всегда, во время проверки стримеры заранее запустили загрузку сохранения, поскольку понимали, что масштаб постройки и вес самого сохранения настолько велики, что загрузка занимает много времени. Однако во время проверки ничего не было обнаружено, из-за чего его признали достоверным рекордом. Тем не менее многие остались в недоумении: как игроку удалось, превзойдя человеческие возможности, прыгнуть так высоко и приблизиться к идеальном результату.

Многие спросят: почему новый и последний мировой рекорд? Да потому что уже и выше прыгать некуда. Технология, которая требует максимального количества науки — это 18 квинтиллионов, но с наукой в 106 квадриллионов буквально изучается за пару часов. То есть, исходя из этого, можно бесконечно прокачивать определённый тип технологии по желанию, и предела не будет. Да и сама игра уже больше не выдержит такой нагрузки. Так как при 106 квадриллионах выдала 0,8 FPS, то при увеличении завода она может и вовсе зависнуть. Поэтому и считается новый и последний рекорд.

30
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
era aoi

Вот это игровоц движок, столько всего обсчитывать и не крашиться, криворуким повесточникам с играми по 80$ на заметку

32
Демократ Маргинал

Срочно DLSS 4.5 этому молодому человеку...

17
ExpectantMarcellian

Да такому человеку нужно сразу в дурку справку дать! Человек без личной жизни сидит херачит заводы! Безумец!

6
f a PG ExpectantMarcellian

ну, как бы, это его личное дело, что, как и когда делать...

Gideon Inc

опять какой-то копиум про этого echo dance? уже не первый раз вижу подобные посты. 0 ссылок и большинство "авторитетных участников сообщества" никто и звать никак из нижнего интернета на 10-100 просмотров, AVADII Strategy так вообще в последние дни выпускал на другую тему контент

15
dyrmanila

жаль тебя...(

11
SnowyGimli

Что ты несёшь пьянь! От новогодних праздников ещё не отошёл что ли?

10
Destroited

Вот он настоящий чемпион среди геймеров у которых нет личной жизни !

14
PedestrianGarth

Человек скорей уже кукухой поехал, раз сидит до синения играет

9
gfgfgf gfgfgfg

Чемпион который буквально стал частичкой игры, мне интересно, если у него забрать пк и игру factorio что с ним будет? Войну объявит?)

1
Destroited gfgfgf gfgfgfg

вот что с ним будет

dyrmanila

Легенда! Он уже часть игры... Часть завода...

14
IronicEgan

Самое страшное, когда он захочет выйти, он не сможет

9
SnowyGimli
14
IronicEgan

Насчёт остальных не знаю но на твиче видел как Supertux88 и Xoriun совместно сидели и проверяли и признали его легендой! Никогда не забуду этот момент!

10
Lalo09

я тоже успел зайти на трансляцию и заценить красоты творчества. Балдёж одним словом.

9
QuaveryJemal

Да как вы успеваете то, я токо под конец успел зайти и уже всё закончилась((

7
Negih

Я вот на днях до 6000 поднять смог :D

9
QuaveryJemal

Мой рекорд 110к науки в минуту.

6
SeamlessSavage

Мой примерно 200к науки в минуту.

4
TallNormand

1 лям науки мой максимум... у типа 106 квадриков...

3
Avtor-avtora

Ворвался в "Space Age" построил первую платформу и полетел на лавовую планету, и вдруг осознал как же мне ещё далеко )))

9
PedestrianGarth

Не переживай, ты обязательно достигнешь его уровня!

7
Kavrilof

Необязательно гоняться в до гонку, просто играй ради своего удовольствия.

2
Real Slim Shady

А где видео?

8
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ