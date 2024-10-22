Factorio установила новый рекорд по количеству активных игроков благодаря DLC

Независимая команда разработчиков из студии Wube Software уже более 8 лет активно поддерживает строительную песочницу Factorio. Даже после выхода из раннего доступа авторы продолжают регулярно радовать поклонников свежим контентом и новыми механиками. Особенно успешно себя проявило дополнение под названием Space Age, которое вышло буквально вчера и помогло установить новый рекорд для игры. Благодаря этому расширению пиковый онлайн в Steam приблизился к отметке 100 тысяч игроков.

Согласно данным SteamDB, в момент выхода Factorio: Space Age игру одновременно запустили 91 тысяча игроков. И это только показатели Steam, без учета других площадок. Эта цифра стала новым рекордом для проекта за всю его историю. Ранее максимальный онлайн достигал лишь 34 тысяч пользователей, и это было в день выхода из раннего доступа.

Судя по реакции пользователей, игрокам очень понравилось содержимое бесплатного обновления 2.0, а также контент из дополнения. Сейчас у Space Age 98% положительных отзывов на основе 1800 пользовательских рецензий в Steam. По словам геймеров, дополнение значительно увеличивает общий масштаб игры, что заставляет их тратить десятки часов на изучение новых технологий и возможностей.