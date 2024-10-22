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Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.2 846 оценок

Factorio установила новый рекорд по количеству активных игроков благодаря DLC

Gutsz
Новости

Независимая команда разработчиков из студии Wube Software уже более 8 лет активно поддерживает строительную песочницу Factorio. Даже после выхода из раннего доступа авторы продолжают регулярно радовать поклонников свежим контентом и новыми механиками. Особенно успешно себя проявило дополнение под названием Space Age, которое вышло буквально вчера и помогло установить новый рекорд для игры. Благодаря этому расширению пиковый онлайн в Steam приблизился к отметке 100 тысяч игроков.

Для Factorio вышло дополнение Space Age и крупное обновление

Согласно данным SteamDB, в момент выхода Factorio: Space Age игру одновременно запустили 91 тысяча игроков. И это только показатели Steam, без учета других площадок. Эта цифра стала новым рекордом для проекта за всю его историю. Ранее максимальный онлайн достигал лишь 34 тысяч пользователей, и это было в день выхода из раннего доступа.

Путешествие в Factorio: Space Age - Полный гайд по дополнению и нововведениям в 2.0

Судя по реакции пользователей, игрокам очень понравилось содержимое бесплатного обновления 2.0, а также контент из дополнения. Сейчас у Space Age 98% положительных отзывов на основе 1800 пользовательских рецензий в Steam. По словам геймеров, дополнение значительно увеличивает общий масштаб игры, что заставляет их тратить десятки часов на изучение новых технологий и возможностей.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Footmob

Если вы никогда не играли в Factorio, но хотите посмотреть, что за игра такая - забудьте, не делайте этого... Как говорил классик: "не лезь, дебил, оно тебя сожрет" (с)...

Обратного пути уже не будет, вы на очень долгое время погрузитесь в это и забудете про другие игры...

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Glukinc

Ну не сказал бы, сначало на пиратке поиграл, понял что прикольное купил лицензию. Но к тому времени ракета была уже запущена. Основные вещи протестированны. Стало скучновато. В боба и ангела лезть не стал, это уже вот да очень опасное.

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Spectr-7 Glukinc

ну то есть он был прав. Попробовать решил и аж до конечной цели затянуло. Теперь эта конечная цель раз в 5-6 оттянулась судя по длс

Я вот даже боюсь начинать пробовать снова. Столько всего появилось с тех пор как играл что жуть.

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