Игрок опять поставил новый мировой рекорд в Factorio. Завод производит 1 миллиард науки в минуту

И так, господа, сегодня у нас был установлен новый рекорд - 1 миллиард науки в минуту игроком Echo Dance. Да, да, вы не ослышались - 1 миллиард науки в минуту. Сейчас просто всё комьюнити Factorio содрогаются. Многие задаются вопросами: А как? Такое возможно? А точно ли всё чисто там было? Не использовал ли он моды или читы? Я если честно, сам был в шоке и мне самому показалось, ну что 1 миллиарда науки в минуту. Это кажется мифом или чем то невозможным. Но игрок Echo Dance доказал всем обратное и на Reddit выложил свой Save. Его успели скачать более 6 тысяч раз, после чего Save был закрыт. Ну, чтобы не путаться, давайте начнём всё с самого начала.

Echo Dance и его прежние рекорды.

На момент 6 мая 2025 года игрок Echo Dance выкладывает скриншот, на котором видно мега базу с производством науки 50M SPM. И это был его первый масштабный рекорд. Учитывая, что предыдущий рекорд был 1 миллион науки в минуту и то там 400 с лишним игроков делали этот рекорд. Но Echo Dance в одиночку побил рекорд и установил 50 миллионов науки в минуту. После чего о нём сразу заговорили все.

Глядя на эту базу и её отдалённость на максимум, то мы смеем предположить, что там миллионы, а то и миллиарды построек на каждой из планет. И всё это ещё автоматизировано. Это просто поражает мозг. И да, его успели обвинить в Четерсве или модификации Save, но потом он выложил на Reddit, чтобы все проверили его Save. За него вступились и пошли проверять сразу несколько довольно известные спидранеры и ютуберы в комьюнити Factorio. И, как оказалось, действительно читов и модов не было обнаружено. А значит, он построил завод в одиночку и честным путём. Но он уже произвел фурор, о котором заговорили как русскоязычное, так и англоязычное общество! Даже в группе в Factorio Первое русскоязычное сообщество выложили о нем пост!

Потом, как далее я выяснил из множество сайтов было куча выложено, где он установил рекорд 655 миллионов науки. Но потом как выяснилось, Echo Dance столкнулся с большими зависаниями и вылетами игры. Так как на момент того рекорда вы да же себе представить не можете Было построенное около 10 миллиардов построек. Из за чего он остановился на 655 миллионах науки. Все подумали что это конец и больше невозможно поставить рекорд выше чем 655M.

Теперь главный наш рекорд 1 миллиард науки в минуту.

И так, что вы думаете под 1 миллиардом науки? Как он смог достигнуть такого результата, если всё таки игра вылетала или подвисала и после чего ошибка выскакивала? Всё просто. Он автоматизировал как мог через логистику. Но при этом он старался автоматизировать через логистику так, чтобы не было потерь по производству. И тем самым он увеличил себе Ups до 15-20 кадров. И после того как он всё смог автоматизировать через логистику, он принялся идти к своей мечте до 1 миллиарда науки. И он смог всё таки достичь такого результата.

Как вы думаете, как у комьюнити Factorio, были чувства и эмоции? Все буквально начали сходить с ума. Как ни странно, но нашлись опять же люди, которые обвиняли его в читах. После чего Echo Dance выложил свой зубодробительный Save опять на Reddit. Его успело скачать 6 тысяч людей, после чего Save стал снова закрытым.

Почему save загружается по 3-4 а то и больше часов.

Для тех, кто не успел скачать Save и не увидел то, чего многие увидели. Вопрос: что в вашем понимание мега база? Насколько должны быть большие постройки? 5 миллионов, а может 10 или 30 миллионов построек? Всё это кажется меленьким смехом на его фоне базы, которая построенная на минуточку из 60 миллиардов построек. На словах кажется, будто не так масштабно, да? Тогда вот вам скриншот.

Скриншот взят с Reddit, игрок прождал около 5-6 часов чтобы увидеть его базу.

Скажите мне пожалуйста сколько вы там ракет запускаете там? По 10 штук, по 20 штук? Echo Dance построил около 350 миллионов ракет! Кажется, как такое можно быть Но его размеры баз и правда внушительны. Очень прям внушительны. Он делал то, что невозможно и уже кажется мифом, Но он смог это! Он доказал всем это.

Но что сейчас скажет комьюнити? На его 1 миллиард науки в минуту? И проверки на читы и моды?

Как ни странно, уже куда больше спидранеров и более влиятельных ютуберов и стримеров захотели проверить его save. Но как и ожидалось читов не было и модификаций тоже не было. Но основная масса скачивали save дабы увидеть всю эту прелесть завода, всю тонкость его постройки.

Mazmot - Японский спидранер: Он сумасшедший! Я в это поверить не могу! Вы где ни будь или замечали, чтобы такое вообще возможно было? О Боже мой, я не могу перестать восхищаться этим. Это просто божественно красиво. Каждая деталька, каждый дрон, каждый манипулятор так и выполняет красиво свою работы. Их тут миллиарды. Я вам говорю, он был рождён для Factorio.

Ximoltus - Немецкий спидранер: Ха-ха-ха! Я не могу успокоиться! Я прождал загрузку Save 4 часа! 4 часа! 4 часа чёрт возьми! Вы посмотрите на эту красоту! Ох, Боже. Ребят, у меня просто нет слов. Я делаю низкий поклон ему. Мне кажется он заслуживает звание топ 1 из лучших игроков Factorio. Это безумие ребята! Кто ни будь спросите у него, он знает что такое безумие?

Nefrums - Шведский спидраенр: Повторяюсь вновь, что Проверь все. Я опять так же не нашёл ничего, что бы упрощало ему игру или использование читов. Он играл полностью честно. На этот раз я удивился ещё больше, ведь на загрузку его Save я потратил 7 часов. Так как у меня постоянно была полоска загрузки постройки. Всё таки 50 миллиардов построек дают знать о себе. Echo Dance навсегда запомнится всем игрокам Factorio. Просто удивительный человек.

JeHor - Канадский спидранер: Ам. Слушайте, ребята, я не знаю, что сказать. Его будто держат под прицелом и говорят: Строй завод и всё. Больше тебе в этой жизни ничего не надо. Ах-ха-ха! Я если что, серьёзно говорю! Он вообще живёт? Он там работает вообще? Надеюсь, у него настоящее живое сердце, а не механизм внутри него! Супер рекорд! Я да же скорей думаю, что это топ 1, рекорд, который навряд ли кто за 100 лет сможет побить.

AntiElitz - Немецкий спидранер: Вы посмотрите, Вы это видите? Это же вообще безумие! Настоящие. Он откуда вообще? Он с психиатрической больницы сбежал? Кто он вообще? Я, конечно, не знаю, кто он, но увидев всё это, я однозначно могу сказать, что он явно легендарный инженер

Да и так можно бесконечно перечислять (Zaspar, Mazmot, Antipatience, RAZZLINGTON, Franqly, Ximoltus, Nefrums, typical_guy, JeHor, 0Pitta) и ещё около 30 спидранеров скачивали и проверяли save и восхищались им. Как бы грустно и обидно не было, но судя по всему это был последний танец в Factorio. Echo Dance перестаёт работать над этим проектом. Он вроде как говорил, что возможно постарается полностью оптимизировать полностью все базы под логистику, чтобы можно было бы хотя-бы в 10-15 кадров смотреть на завод. Да, он не бросает игру, но и уже не будет таких грандиозных или каких то интересных построек. Но стоит ещё раз признать тот факт, что Echo Dance действительно заслужил славу и звание Топ 1 Легендарный инженер Factorio. От его рекорда просто содрогаются все люди и всё комьюнити. Много людей считает его посей день читером. Но уже официально он был оправдан и подтверждён стримерами, спидранерами, ютуберами, что он играл без читов и не использовал моды. Официально признан честным игроком Factorio. Но нам в ближайшее время не увидеть грандиозных проектов. Остаётся только надеется, что Echo Dance вновь станцует свой танец эха и покажет вновь действительно поражающие постройки и проекты.