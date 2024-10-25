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Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.2 845 оценок

Продажи DLC Space Age для Factorio достигли 400 тыс. копий менее чем за неделю

monk70
Новости

Factorio: Space Age достигла довольно впечатляющего рубежа продаж, несмотря на то, что была выпущена меньше недели назад, сообщил разработчик Wube Software.

В последнем сообщении в блоге Wube сообщает, что продажи Space Age превысили отметку в 400 000. Ранее на этой неделе Factorio похвасталась самым высоким за всю историю количеством одновременных игроков благодаря запуску указанного DLC, а также обновлению базовой игры 2.0.

В качестве одного «последнего маленького сюрприза» для Space Age Wube также анонсировала новую функцию под названием Galaxy of Fame. По сути, когда вы закончите кампанию Space Age, вы сможете загрузить снимок своей игры, который затем добавит информацию и статистику вашей игры в коллективную галерею.

Там вы можете просматривать фабрики других игроков и заглянуть в их внутреннюю работу. Wube говорит, что пока не запрещает «сохранения, использующие читы/команды/редактор», хотя скоро будут добавлены дополнительные «параметры фильтрации».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Negih

Ну, как говорил классик - хорошей игре, хорошие продажи.

1
Пользователь ВКонтакте

это все Глебы, заполонили галактику // Роман Чудинов

0
GrandSain

На это длс есть анлокер?

-4
p2p4eG

По-моему, факторио даже на гоге есть, так что наверняка.

1
TheLokich

Да есть, если необходим ищи сам.

0