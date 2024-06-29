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Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.2 741 оценка

Разработчик Factorio на следующей неделе, возможно, объявит дату релиза Space Age 2.0

IvanCatSport
Новости

В эту пятницу разработчик рассказал, как шло развитие проекта с 2021 года и до наших дней. Он также продемонстрировал, до каких величин может вырасти игра в конце игры.

Картинка может дать вам представление о возможном масштабе игры в самом конце.
Эти насыпные вкладыши (то, что раньше было стековыми вкладышами) массово транспортируются на другую планету в качестве ингредиента для создания легендарных стековых вкладышей

Показал перекресток для железнодорожных путей.

Повышенные темпы производства могут привести к безумию при проектировании железнодорожных перекрестков.

В завершение разработчик сообщает, что в настоящее время идёт оптимизация и балансировка игры.

Ошибки, балансировка,оптимизация. В космическую эпоху фабрика становится все больше, и нам нужно немного программистской магии, чтобы все прошло гладко.

Он также сообщил, что доволен состоянием игры. И объявит дату выхода Space Age на следующей неделе

Поскольку ситуация становится стабильной, и я начинаю быть вполне доволен состоянием игры на данный момент, мы готовы назвать конкретную дату выхода Space Age...
О которых мы расскажем вам на следующей неделе :)

Написано в последнем из пятничных постов.

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