Разработчик Factorio на следующей неделе, возможно, объявит дату релиза Space Age 2.0

Безумцы, не испытывающие страх перед ответственностью вселенского масштаба, обладатели огромного запаса стратегического мышления и силой воли, движущей их вперед. Только такие люди способны покорить Factorio.

Будучи единственным человеком на неизведанной планете, нужно сделать ее обитаемой для всего человечества. Возводите громадные машины по добыче и переработке сырья, постепенно превращая их в одну большую инфраструктуру. Налаживайте производство оружия, дабы дать отпор местной фауне. Одна неудачная оборона поставит под удар все, что вы создали.