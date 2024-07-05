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Factorio 25.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Песочница
9.2 746 оценок

Создатели Factorio назвали дату выхода дополнения Space Age и крупного контентного обновления

butcher69
Новости

Официально объявлена дата выхода Factorio: Space Age - долгожданного DLC, которое отправит игроков в захватывающее космическое путешествие. Релиз состоится 21 октября 2024 года. Цена DLC: 35 долларов США.

Factorio: Space Age продолжает путешествие игрока после запуска ракет в космос. Откройте для себя новые миры с уникальными задачами, используйте их новые ресурсы для достижения передовых технологий и управляйте своим флотом межпланетных космических платформ.

Каждая новая планета сопровождается уникальным саундтреком чешского композитора Петра Вайсара. Новые враги и средства защиты - некоторые новые планеты населены уникальными и опасными существами, от которых вам придется защищаться.

Загадочная 5-я планета - обещает один из самых уникальных игровых процессов, но остается окутанной тайной. Это самая удаленная от солнца планета, поэтому там темно и холодно.

Factorio: Space Age также приурочена к выходу версии Factorio 2.0, которая станет бесплатным обновлением для всех пользователей.

Версия 2.0 содержит широкий спектр игровых изменений и улучшений:

  • Более умные рабочие роботы
  • Новые рельсы
  • Удаленный вид
  • Улучшения комбинатора и сети цепей
  • Улучшения в управлении поездами
  • Новая система жидкостей
  • Переработанная генерация рельефа Наувиса
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf

Еще 4 месяца :( Оригинальная фактория пройдена многократно, надеюсь эта не разочарует.

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Maksimys Flether

Тоже жду, проходил пару раз всего правда :)

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