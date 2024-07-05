Создатели Factorio назвали дату выхода дополнения Space Age и крупного контентного обновления

Официально объявлена дата выхода Factorio: Space Age - долгожданного DLC, которое отправит игроков в захватывающее космическое путешествие. Релиз состоится 21 октября 2024 года. Цена DLC: 35 долларов США.
Factorio: Space Age продолжает путешествие игрока после запуска ракет в космос. Откройте для себя новые миры с уникальными задачами, используйте их новые ресурсы для достижения передовых технологий и управляйте своим флотом межпланетных космических платформ.
Каждая новая планета сопровождается уникальным саундтреком чешского композитора Петра Вайсара. Новые враги и средства защиты - некоторые новые планеты населены уникальными и опасными существами, от которых вам придется защищаться.
Загадочная 5-я планета - обещает один из самых уникальных игровых процессов, но остается окутанной тайной. Это самая удаленная от солнца планета, поэтому там темно и холодно.
Factorio: Space Age также приурочена к выходу версии Factorio 2.0, которая станет бесплатным обновлением для всех пользователей.
Версия 2.0 содержит широкий спектр игровых изменений и улучшений:
- Более умные рабочие роботы
- Новые рельсы
- Удаленный вид
- Улучшения комбинатора и сети цепей
- Улучшения в управлении поездами
- Новая система жидкостей
- Переработанная генерация рельефа Наувиса
Еще 4 месяца :( Оригинальная фактория пройдена многократно, надеюсь эта не разочарует.
Тоже жду, проходил пару раз всего правда :)