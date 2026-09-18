Студия Wube Software выпустила нативный порт Factorio для ARM64 Linux с поддержкой Steam Frame

Студия Wube Software удовлетворила просьбу игроков, ожидавших этого шага на протяжении 11 лет, и выпустила полноценный нативный порт симулятора Factorio для систем на базе ARM64 Linux. Главным поводом для реализации давних планов послужил анонс и подготовка к релизу автономного шлема Steam Frame от компании Valve. Новая сборка уже распространяется через экспериментальную ветку обновлений в сервисе Steam, а также доступна для прямой загрузки на официальном сайте разработчиков, включая вариант для выделенных серверов.

Для адаптации проекта под новое железо компания Valve предоставила студии 2 девкита, отправленных в офис в Праге и лично разработчику в США. Как отметил автор порта под ником raiguard, устройство оказалось невероятно легким, составив всего 2/3 от веса портативного ПК Steam Deck, что сделало его самым удобным VR-шлемом в его практике. Запустить игру на платформе удалось еще в феврале 2026 года, а во время сетевых тестов перед выходом обновления 2.1 команда не зафиксировала ни единого рассинхрона между архитектурами x86 и ARM64 благодаря наработкам версий для Nintendo Switch и систем Apple Silicon.

На автономном шлеме Steam Frame стратегия запускается как стандартная 2D-игра без функций погружения в виртуальное пространство, поэтому управление в целом повторяет опыт портативных консолей. Тем не менее разработчики обнаружили удачную синергию с элементами управления гарнитуры. Как сообщил разработчик raiguard, он счел крайне удобным переключение лазерной мыши шлема при использовании инструментов выделения или быстром кликании по элементам интерфейса. Для более привычного управления к устройству также можно подключить геймпад Steam Controller с трекпадами либо обычную клавиатуру с мышью.

В визуальном плане игра работает в разрешении 720p с графическими настройками, идентичными профилю Steam Deck. Проект держит планку в 60 кадров в секунду, однако в сценах с масштабными базами наблюдаются просадки. Снижение настроек графики производительность не спасает, что указывает на нюансы взаимодействия графического движка OpenGL с программным обеспечением шлема. При этом тестирование центрального процессора показало, что нативный бинарный файл опережает запуск версии x86 через эмулятор FEX от Valve примерно на 11%.

Полноценный релиз подсветил неготовность инфраструктуры Steam к нативным проектам на ARM64 Linux. Основные усилия Valve сосредоточила на поддержке игр для Windows через трансляторы Proton и FEX, а также мобильных приложений через прослойку Lepton. Чтобы доставить нативный клиент игрокам, разработчикам пришлось упаковать исполняемые файлы для двух архитектур в единый архив и запускать нужный с помощью скрипта. Кроме того, авторам пришлось централизованно перевести всех пользователей на платформу Steam Linux Runtime 4.0, так как старая версия библиотек не поддерживала архитектуру ARM64.

Появление порта открыло доступ к нативной версии и на других платформах за пределами экосистемы Valve. Энтузиасты протестировали стратегию на дистрибутиве Asahi Linux для ноутбуков MacBook Pro с процессором M1 Pro, где нативная сборка оказалась сразу на 35% быстрее эмуляции x86 через FEX. На плате Raspberry Pi 5 прирост скорости по сравнению с эмулятором box64 составил 28%, однако из-за слабых графических возможностей платформы игра запускается там исключительно в режиме сервера без вывода изображения на экран.

Разработчики завершили процесс адаптации получением официального сертификата Steam Frame Certified, подтверждающего полную совместимость и стабильную работу стратегии на новом портативном шлеме.