Ушла эпоха... Культовый симулятор Factorio скоро получит своё "последнее крупное" обновление

Знаменитый симулятор строительства фабрик Factorio, без преувеличения ставший легендой инди-индустрии, медленно, но верно подходит к своему финальному этапу. Студия-разработчик Wube Software опубликовала очередной выпуск официального блога развития, в котором сделала неожиданное заявление. Предстоящее крупное обновление 2.1 станет последним масштабным апдейтом как для оригинальной игры, так и для DLC Space Age.

Выход Factorio в ранний доступ состоялся еще в далеком 2016 году, и на протяжении почти целого десятилетия создатели постоянно расширяли, оптимизировали и дорабатывали механики выживания инженера на враждебной планете, наладившего заводы для постройки собственной космической ракеты. Однако, как заявила команда Wube Software в блоге, текущий проект уже исчерпал пространство для нововведений:

На данный момент в геймдизайне мы больше не видим абсолютно ничего, чего бы особенно не хватало в этой игре.

— рассказали в Wube Software.

Именно поэтому грядущее обновление 2.1 подведет символическую финальную черту в долгой производственной истории тайтла.

Разработчики уточнили, что патч 2.1 создается уже около восьми месяцев. Он успешно завершил внутренние студийные тесты и сейчас готовится к стадии закрытого бета-тестирования для избранных игроков . Выпуск ранней версии патча для ПК планируется на конец июня. В Wube Software также честно рассказали, что ждать появления новых глобальных локаций-планет, свежего бестиария или глубоких технологических древ исследования в этом обновлении уже не стоит . Сфокусироваться планируют исключительно на значительных улучшениях удобства управления, шлифовке небольших функциональных мелочей и, что немаловажно, — на мощной интеграции улучшений для моддинга, чтобы окончательно отдать творческие вожжи расширения игры преданному пользовательскому сообществу.

По окончанию этих доработок поддержка перейдёт исключительно на рельсы "легких фиксов". В стенах Wube Software уже трудятся над двумя новыми проектами, детали которых пока не раскрываются.