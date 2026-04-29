Вышел безумный мод Administratorio для Factorio - теперь вместо войны вас ждёт тотальная бюрократия

Для Factorio 2.0 на днях состоялся релиз необычного глобального мода Administratorio, который полностью меняет привычный игровой процесс. Вместо сражений с жуками игрокам предлагают погрузиться в корпоративную бюрократию, где главным препятствием становится не враг, а документы и разрешения.

Теперь каждая постройка, расширение фабрики и даже запуск производственных процессов требуют оформления соответствующих форм. Игрокам придётся управлять не только ресурсами, но и бумажным документооборотом — от заявок и разрешений до рабочих ордеров. Уже спустя первый час именно бюрократия, а не сырьё, становится главным «узким местом» развития.

Существенные изменения коснулись и привычных противников. Жуки больше не атакуют базу напрямую — вместо этого они приходят «с проверками», оформляют жалобы и требуют рассмотрения претензий. Игроку предстоит обрабатывать обращения, касающиеся загрязнения окружающей среды, шума, ландшафта и даже безработицы. Игнорирование таких жалоб может привести к протестам и остановке производства.

Мод также вводит новую систему взаимодействия с бывшими врагами: теперь их можно нанимать на работу. После рассмотрения жалоб жуки могут стать частью производственного процесса, выполняя различные функции — от логистики до работы на предприятиях. При этом управление персоналом сопровождается полноценной системой профсоюзов, нарушений и проверок.

Дополнительно в игре появляются новые ресурсы, такие как «политическая жидкость» и «бюрократические материалы», а также переработанная технологическая ветка, ориентированная на развитие документооборота, управления рабочей силой и административных процессов. Важную роль начинает играть кофе — без него офисы и производство попросту останавливаются.

Administratorio на данный момент находится в стадии альфа-версии, поэтому игроки могут столкнуться с ошибками и временными элементами. Тем не менее мод уже предлагает уникальный и ироничный взгляд на привычную формулу Factorio, превращая индустриальную стратегию в симулятор бюрократического ада. Ознакомится более детально можно перейдя по ссылке.