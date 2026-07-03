Анонсирован кооперативный хоррор Fade Out про побег из 9 кругов ада

Компании Revik Studio и Red Hog Studio опубликовали в сервисе Steam страницу своего нового проекта под названием Fade Out. Игра представляет собой кооперативный хоррор на выживание, в котором пользователям предстоит совершить побег из 9 кругов ада.

В Fade Out смогут играть от 1 до 4 человек. Главными героями выступают проклятые души, лишенные человеческого облика, которым необходимо работать сообща, чтобы подняться на поверхность. Игровой процесс сочетает в себе исследование мрачных локаций, решение различных головоломок и противостояние монстрам. Противники в игре реагируют на свет и звук, что потребует от участников скрытности и координации действий. При этом любое неверное движение может навсегда разделить команду в изменчивом окружении ада, где стены могут сдвигаться, а коридоры окутаны густым туманом.

Важной частью механики станет использование 2 противоположных энергий - положительной и отрицательной. Каждая душа владеет 2 видами энергии, которые служат единственным оружием против адских существ. Игрокам придется определять уязвимости конкретных врагов и атаковать их правильной энергией для обезвреживания. Также с помощью этих сил можно воздействовать на окружение. Если 1 из участников погибает, его товарищи могут пожертвовать частью своей энергии для его воскрешения, однако этот процесс делает команду уязвимой перед скрывающимися во тьме чудовищами. Система сохранений также интегрирована в сюжет: продвигаясь вперед, персонажи будут находить особые нити энергии, выступающие в качестве контрольных точек.

Разработчики планируют выпустить Fade Out в раннем доступе в 2026 году. По оценкам создателей, этот период продлится около 24 месяцев. На старте в игре будет доступна 1-я глава, включающая в себя 1-й круг ада с 5 игровыми уровнями. В этой версии уже будут реализованы все ключевые геймплейные механики и возможность выбора персонажа. В течение 2 лет авторы намерены добавить новые круги ада, дополнительные способности для персонажей, новые анимации и продолжение сюжетной линии. По мере расширения контента цена игры после полноценного релиза немного вырастет.

Проект содержит контент для взрослых, включая сцены насилия, кровь и демонстрацию физических и психологических страданий в адском сеттинге. Разработчики отдельно отмечают наличие наготы персонажей: проклятые души лишены одежды, однако у них отсутствуют гениталии. Данный элемент используется исключительно в символических и повествовательных целях для демонстрации утраты человечности, и игра не содержит эротического контента.

Для запуска хоррора игрокам потребуется компьютер под управлением операционной системы Windows 10 с процессором Intel Core i7-10700KF, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня Nvidia GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти. В рекомендованных системных требованиях указаны операционная система Windows 11, процессор Intel Core i7-14700K, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 Super с 12 ГБ видеопамяти. Для установки игры на накопителе потребуется освободить 17 ГБ свободного места.