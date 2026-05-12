Авторы Fading Echo показали главного злодея - амбициозная RPG всё сильнее напоминает смесь Forspoken и Control

Разработчики Fading Echo представили новый трейлер, посвящённый главному антагонисту игры — Мэддоку. Ролик под названием Antagonist Trailer не только знакомит игроков с ключевым злодеем истории, но и ещё раз подчёркивает, насколько необычной может оказаться сама Fading Echo.

События игры разворачиваются в мире Корел — сюрреалистической вселенной с парящими островами, разрушенными измерениями и загадочной Порчей, постепенно уничтожающей реальность. Главной героиней выступает Один — девушка с таинственным прошлым, способная управлять эфирными силами и превращать воду в смертоносное оружие. Судя по трейлерам, разработчики делают ставку на очень динамичный экшен с постоянными рывками, скольжением и зрелищными элементальными атаками.

Особенно любопытно выглядит актёрский состав. Главную героиню озвучивает Саманта Беар, а роль Мэддока досталась Мэтт Мерсер — одному из самых узнаваемых голосов современной игровой индустрии. Также в проекте участвуют Лора Бейли, Лиам О’Брайен и Сэм Ригель. Для инди-проекта это неожиданно мощный состав.

Пока Fading Echo выглядит как одна из тех игр, которые могут либо выстрелить благодаря стилю и атмосфере, либо потеряться среди десятков похожих экшен-RPG. Но у проекта уже есть важное преимущество — собственное визуальное лицо. Мир игры сочетает научную фантастику, магию и почти психоделические пейзажи, а это сейчас встречается не так часто.

Релиз Fading Echo ожидается в 2026 году на консолях и ПК. И если разработчикам удастся совместить эффектный экшен с действительно сильной историей, у PlayStation может появиться ещё одна