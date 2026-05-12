Авторы Fading Echo показали главного злодея - амбициозная RPG всё сильнее напоминает смесь Forspoken и Control

Разработчики Fading Echo представили новый трейлер, посвящённый главному антагонисту игры — Мэддоку. Ролик под названием Antagonist Trailer не только знакомит игроков с ключевым злодеем истории, но и ещё раз подчёркивает, насколько необычной может оказаться сама Fading Echo.
События игры разворачиваются в мире Корел — сюрреалистической вселенной с парящими островами, разрушенными измерениями и загадочной Порчей, постепенно уничтожающей реальность. Главной героиней выступает Один — девушка с таинственным прошлым, способная управлять эфирными силами и превращать воду в смертоносное оружие. Судя по трейлерам, разработчики делают ставку на очень динамичный экшен с постоянными рывками, скольжением и зрелищными элементальными атаками.
Особенно любопытно выглядит актёрский состав. Главную героиню озвучивает Саманта Беар, а роль Мэддока досталась Мэтт Мерсер — одному из самых узнаваемых голосов современной игровой индустрии. Также в проекте участвуют Лора Бейли, Лиам О’Брайен и Сэм Ригель. Для инди-проекта это неожиданно мощный состав.
Пока Fading Echo выглядит как одна из тех игр, которые могут либо выстрелить благодаря стилю и атмосфере, либо потеряться среди десятков похожих экшен-RPG. Но у проекта уже есть важное преимущество — собственное визуальное лицо. Мир игры сочетает научную фантастику, магию и почти психоделические пейзажи, а это сейчас встречается не так часто.
Релиз Fading Echo ожидается в 2026 году на консолях и ПК. И если разработчикам удастся совместить эффектный экшен с действительно сильной историей, у PlayStation может появиться ещё одна
Конкорд какой-то очередной. Закапывайте, это даже в отрыве от повесточки выглядит ужасно.
А где тут, мля, контрол и, хрен с ним, форчпокен?!!! На рогалик виндбловн она похожа или астергос и тп... Пздц, заголовок!
амбициозная RPG,напоминает Forspoken.Это просто лол.
шлак..(
ну и срань