Fading Echo выйдет 21 июля на ПК и перенесёт игроков в сюрреалистический "пустынный панк" мир с управлением стихиями

Издатель New Tales и разработчик Emeteria объявили дату выхода Fading Echo — динамичного приключенческого экшена в стилистике «пустынного панка». Игра появится на ПК уже 21 июля в Steam и Epic Games Store, а версии для PlayStation 5 и Xbox Series запланированы на 2026 год.

Fading Echo отправит игроков в мир парящих островов Корела, где главная героиня, известная как Легенда, пытается восстановить утраченные воспоминания и одновременно разобраться в природе окружающей реальности. В основе геймплея лежит необычная механика управления стихиями, где ключевую роль играет вода, способная менять форму и взаимодействовать с окружением.

Разработчики делают акцент на гибкости перемещения и боя: игрок сможет превращаться в каплю, стремительно перемещаться по локациям, растворяться в воде и использовать окружающую среду для создания цепных реакций. Помимо воды, в мире присутствуют и другие вещества — лава, токсичные отходы и загадочная «коррупция», каждое из которых по-своему влияет на физику и поведение мира. Такой подход, судя по описанию, делает каждую стычку и исследование своеобразной экспериментальной площадкой, где важнее не заученные паттерны, а импровизация.

Особый интерес вызывает концепция Эховерса — параллельных версий одного и того же мира с разными законами и опасностями. Это может добавить структуре игры заметный элемент вариативности и исследования, что особенно важно для жанра, балансирующего между экшеном и приключением.

На фоне множества инди-экшенов Fading Echo выделяется именно ставкой на системное взаимодействие стихий и нестандартную физику. И хотя проекту ещё предстоит доказать свою глубину на практике, уже сейчас он выглядит как один из более смелых экспериментов ближайшего летнего релизного окна на ПК.