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The Fading of Nicole Wilson 2025 г.
Ужасы, От первого лица
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Анонсирован The Fading of Nicole Wilson: фолк-хоррор с паранормальными расследованиями

butcher69
Новости

Сюжетная приключенческая игра The Fading of Nicole Wilson выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam. Это фолк-хоррор-приключение от Daedalic Entertainment и ONE-O-ONE Games, которое обещает удивить игроков атмосферным миром и захватывающим сюжетом.

В центре истории — подросток Брит, начинающий свою карьеру охотника за привидениями в мрачном отеле Timberline. Однако, когда ее работодатель попадает в больницу, Брит вынуждена продолжать расследование в одиночку.

Вооруженная фотоаппаратом и паранормальным оборудованием, она вскоре понимает, что за стенами отеля скрывается нечто гораздо более опасное, чем сверхъестественные существа.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Вайнекс

> Анонсирован The Fading of Nicole Wilson
У вас новость на 5 месяцев просрочена

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Denn378

Посмотрев данный ролик,я сразу вспомнил о таких стареньких хитах,пройденных с удовольствием когда то,как Firewatch и The Vanishing of Ethan Carter.

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