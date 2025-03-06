Анонсирован The Fading of Nicole Wilson: фолк-хоррор с паранормальными расследованиями

Сюжетная приключенческая игра The Fading of Nicole Wilson выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam. Это фолк-хоррор-приключение от Daedalic Entertainment и ONE-O-ONE Games, которое обещает удивить игроков атмосферным миром и захватывающим сюжетом.

В центре истории — подросток Брит, начинающий свою карьеру охотника за привидениями в мрачном отеле Timberline. Однако, когда ее работодатель попадает в больницу, Брит вынуждена продолжать расследование в одиночку.

Вооруженная фотоаппаратом и паранормальным оборудованием, она вскоре понимает, что за стенами отеля скрывается нечто гораздо более опасное, чем сверхъестественные существа.