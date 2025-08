The Fading of Nicole Wilson - новые подробности о духовном наследнике The Suicide of Rachel Foster

Режиссер Гайя Рикелли из студии One-O-One Games поделилась новыми деталями о предстоящем проекте The Fading of Nicole Wilson. По ее словам, игра представляет собой симулятор ходьбы, продолжающий идеи, заложенные в их предыдущей работе, The Suicide of Rachel Foster.

Новая игра не является прямым продолжением, но ее события разворачиваются в той же локации, отеле Тимберлайн, и в ней появятся некоторые знакомые по прошлой части персонажи. Действие происходит в начале 2000-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль 16-летней девушки, которую наняли в качестве охотницы за привидениями для расследования паранормальной активности в отеле.

Рикелли объяснила, что повествование начнется с более легких тем, таких как охота на призраков и стремление к популярности, но постепенно история перейдет в область серьезного психологического хоррора. В качестве одного из источников вдохновения для атмосферы называется фолк-хоррор Солнцестояние, где за внешней красотой природы скрывается нечто зловещее.

Что касается игровой механики, команда ориентировалась на такие проекты, как What Remains of Edith Finch и Firewatch. От первой игры была взята идея глубокого погружения через взаимодействие с окружением, где даже повторяющиеся действия способствуют развитию сюжета. В качестве примера Рикелли привела сцену с разделкой рыбы из What Remains of Edith Finch, в которой монотонный процесс усиливает эмоциональное напряжение. В свою очередь, Firewatch послужил ориентиром для создания темпа повествования.

Разработчики стремятся создать контраст между чувствами игрока и переживаниями главного героя, порой заставляя совершать действия, которые могут вызывать внутренний конфликт. По мнению создателей, такой подход должен усилить погружение и позволить прочувствовать историю на более глубоком уровне.