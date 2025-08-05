The Fading of Nicole Wilson - новые подробности о духовном наследнике The Suicide of Rachel Foster

Режиссер Гайя Рикелли из студии One-O-One Games поделилась новыми деталями о предстоящем проекте The Fading of Nicole Wilson. По ее словам, игра представляет собой симулятор ходьбы, продолжающий идеи, заложенные в их предыдущей работе, The Suicide of Rachel Foster.
Новая игра не является прямым продолжением, но ее события разворачиваются в той же локации, отеле Тимберлайн, и в ней появятся некоторые знакомые по прошлой части персонажи. Действие происходит в начале 2000-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль 16-летней девушки, которую наняли в качестве охотницы за привидениями для расследования паранормальной активности в отеле.
Рикелли объяснила, что повествование начнется с более легких тем, таких как охота на призраков и стремление к популярности, но постепенно история перейдет в область серьезного психологического хоррора. В качестве одного из источников вдохновения для атмосферы называется фолк-хоррор Солнцестояние, где за внешней красотой природы скрывается нечто зловещее.
Что касается игровой механики, команда ориентировалась на такие проекты, как What Remains of Edith Finch и Firewatch. От первой игры была взята идея глубокого погружения через взаимодействие с окружением, где даже повторяющиеся действия способствуют развитию сюжета. В качестве примера Рикелли привела сцену с разделкой рыбы из What Remains of Edith Finch, в которой монотонный процесс усиливает эмоциональное напряжение. В свою очередь, Firewatch послужил ориентиром для создания темпа повествования.
Разработчики стремятся создать контраст между чувствами игрока и переживаниями главного героя, порой заставляя совершать действия, которые могут вызывать внутренний конфликт. По мнению создателей, такой подход должен усилить погружение и позволить прочувствовать историю на более глубоком уровне.
The Suicide of Rachel Foster - Одна из самых атмосферных игр и одна из моих любимых игр.
Такое не забудешь: очень мощная подача, особенно когда впервые проходишь... Мне вообще в свое время понравились обе эти игры - и "Рэйчел Фостер", и "Эдит Финч", - но в них точно не стоит играть в периоды депрессии, уныния и т.п., т.к. они по-своему довольно "тяжелые". Сильно впечатлительным людям лучше быть поосторожнее.
Когда камера гуляет вверх вниз у меня голова начинает болеть , поэтому таки фильмы не смотрю и в игры не играю..