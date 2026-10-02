Милота, крафт и карманные монстры: анонсирована открытая RPG Fae & Fauna в духе лучших элементов жанра

Разработчики из студии Aurora Arts представили официальный трейлер своей новой ролевой игры с открытым миром Fae & Fauna. Проект совмещает в себе коллекционирование милых существ, исследование живописных локаций и уютное обустройство собственного дома.
Игра предлагает сбалансированный игровой процесс, который порадует как любителей приключений, так и фанатов симуляторов жизни:
- Собирать и тренировать компаньонов: Исследуйте мир и приручайте необычных питомцев, которых здесь называют Фэонами (Faeons). Они станут вашими верными спутниками в путешествиях и битвах.
- Строить и кастомизировать жилье: Игроки могут свободно декорировать и расширять свой собственный уютный дом, создавая идеальную базу для отдыха после долгих странствий.
- Заниматься крафтом и выполнять квесты: Собирайте ресурсы на просторах открытого мира, создавайте новое мощное снаряжение и помогайте местным жителям, выполняя разнообразные задания.
- Отправляться в опасные экспедиции: Прокачивайте своих Фэонов, собирайте боевые отряды и отправляйтесь навстречу захватывающим приключениям в самые потаенные уголки фэнтезийной вселенной.