Милота, крафт и карманные монстры: анонсирована открытая RPG Fae & Fauna в духе лучших элементов жанра

Разработчики из студии Aurora Arts представили официальный трейлер своей новой ролевой игры с открытым миром Fae & Fauna. Проект совмещает в себе коллекционирование милых существ, исследование живописных локаций и уютное обустройство собственного дома.

Игра предлагает сбалансированный игровой процесс, который порадует как любителей приключений, так и фанатов симуляторов жизни: