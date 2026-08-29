Создатели приключенческой ролевой игры Fae & Fauna открыли запись на закрытый альфа-тест в Steam

Студия Aurora Arts объявила о скором старте закрытого альфа-тестирования своей дебютной ролевой игры с открытым миром Fae & Fauna. Проверка базовых механик и сетевой составляющей начнется 23 сентября на платформе Steam, а подать заявку на участие в сессии уже можно через специальную форму на странице проекта в магазине Valve.

Разработчики позиционируют проект как смесь The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Pokémon, дополненную элементами симулятора свиданий и обустройства базы. Игрокам предстоит взять на себя роль помощника исследователя в академии Saltwick, где привычный порядок скрывает массу тайн. В процессе прохождения предстоит путешествовать по диким локациям, пещерам и горным массивам, собирать компоненты для крафта снаряжения и алхимии, а также отстраивать и декорировать собственное убежище.

Ключевой механикой проекта стало приручение и разведение магических созданий под названием феоны. Пользователи смогут не только находить диких питомцев и сражаться вместе с ними против агрессивных существ книттов, но и выводить новые виды с помощью алхимических экспериментов. Редактор персонажа также предлагает детальную кастомизацию: на старте можно настроить внешность, включая прическу и одежду, а также выбрать предысторию и черты характера, напрямую влияющие на доступные испытания.

Помимо сражений и вылазок за ресурсами, в игре заявлена глубокая социальная составляющая. Местные жители не только снабжают экипировкой и выдают сюжетные поручения, но и реагируют на поступки героя, что позволяет выстраивать с ними личные и романтические отношения. При этом на странице в Steam на текущий момент заявлена поддержка исключительно английского языка, тогда как русская локализация отсутствует даже на уровне субтитров и интерфейса.

Ранее проект уже успел попасть в топ 1000 списков желаемого в Steam и был представлен на выставке Gamescom 2025. В попытках привлечь внимание аудитории и дополнительное финансирование авторы даже предложили продавать рекламные места прямо внутри игры на телах виртуальных рыб, превратив часть фауны в интерактивные баннеры.

Сроки полноценного релиза Fae & Fauna на ПК пока не объявлены. В предварительных системных требованиях создатели указали лишь необходимость стабильного интернет-подключения, а количество участников для закрытого альфа-теста 23 сентября будет строго ограничено.