Очаровательная 2D-метроидвания Faerie Afterlight выйдет на Nintendo Switch и Steam в сентябре 2023 года ©

Издатель видеоигр Mastiff в сотрудничестве с Clay Game Studio объявил, что Faerie Afterlight, 2D-фэнтезийный экшен-игра, выйдет в Steam для ПК и в Nintendo eShop на Nintendo Switch в сентябре 2023 года.

Faerie Afterlight, вдохновленная индонезийской философией и народным искусством, представляет собой прекрасно стилизованную 2D-игру в стиле метроидвании, наполненную искренностью, смелостью, духом товарищества и восхитительным саундтреком, который идеально дополняет пышный мир игры.

Игрокам предстоит одновременно управлять Кимо и Виспи, пока этот маловероятный и неразлучный дуэт отправляется глубоко в зараженные пещеры Люмины, погружается в ее глубокие моря и исследует ее призрачные города, чтобы вернуть разбросанные разбитые осколки Света и вернуть баланс в мир. По пути им предстоит решать головоломки, дружить с местными жителями, сражаться с врагами и зачаровывать их, а также сражаться с свирепыми Титанами, чтобы получить новые мощные способности, которые предоставят им более широкий доступ к Люмине.