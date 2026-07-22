Sony снова запутала игроков: Fahrenheit от создателей Heavy Rain не получила полноценную версию для PS5

Sony изначально сообщила, что культовый триллер Fahrenheit от студии Quantic Dream появится на PS5 через новый эмулятор классических игр.
Однако выяснилось, что это была ошибка: вместо новой версии для PS5 игрокам достается старый порт 2016 года для PS4.
В результате игра не получила новых трофеев и дополнительных функций эмулятора — таких как перемотка, улучшенные настройки изображения и другие возможности. В каталог Sony Interactive Entertainment через подписку PS Plus Premium фактически добавили уже существующую версию.
Indigo Prophecy, известная в Европе как Fahrenheit, стала первой интерактивной драмой Quantic Dream и заложила основу для будущих проектов студии — Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Игра до сих пор ценится за необычную подачу, хотя ее сюжет во второй половине заметно теряет качество.
Ей бы ремейк с современными механиками и графикой как Detroit!
Классная игра была своё время. У меня башню снесло, когда он как в матрице начал мувы делать 😎
Помню на второй плойке проходил несколько раз - атмосферная игра получилась.С первых минут и до конца цепляла.
В .2005 году у меня просто места не оказалось на HDD что бы поиграть в эту игру...((
Крутая игра, управление на ПК не очень только. Проходил оригинал