Намечается очередной сервисный провал Sony: Джейд Реймонд покинула Haven Studios, которая работает над Fairgame$

Издание Bloomberg сообщает о том, что Джейд Реймонд, основательница и глава Haven Studios, которая работает над многопользовательским шутером Fairgame$ для Sony, покинула собственную студию.

По словам Bloomberg, это произошло спустя несколько недель после неудачного внешнего тестирования игры, при этом официально о её уходе до сих пор не объявили. Сообщается, что другие разработчики тоже обеспокоены качеством и нынешним состоянием игры.

Haven Studios была основана в 2021 году, Fairgame$ была анонсирована в 2023 году для PC и PS5 и планировалась к релизу осенью текущего года, но в итоге релиз перенесли на весну 2026 года.