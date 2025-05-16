Намечается очередной сервисный провал Sony: Джейд Реймонд покинула Haven Studios, которая работает над Fairgame$

Издание Bloomberg сообщает о том, что Джейд Реймонд, основательница и глава Haven Studios, которая работает над многопользовательским шутером Fairgame$ для Sony, покинула собственную студию.
По словам Bloomberg, это произошло спустя несколько недель после неудачного внешнего тестирования игры, при этом официально о её уходе до сих пор не объявили. Сообщается, что другие разработчики тоже обеспокоены качеством и нынешним состоянием игры.
Haven Studios была основана в 2021 году, Fairgame$ была анонсирована в 2023 году для PC и PS5 и планировалась к релизу осенью текущего года, но в итоге релиз перенесли на весну 2026 года.
Вот что эта кукла за последние 10-15 лет сделала? Ничего. Абсолютно переоцененная бездарность со смазливые лицом
Сони имея безумно огромную положительную репутацию у игроков стремительно снижает свои позиции последние несколько лет. Не понятно что такое произошло в компании, что у них резко сменился вектор развития и поверьте вектор повёрнут весьма не туда, куда надо.
ну ещё б. тут даже главное лицо игры (наглядно видно слева в ленте) намекает на провал не то что краткое описание))
Она - продюсер одной игры? Или ещё какую успела выпустить? Пока что все новости последних лет о том, что она куда-то вступает, разработку прикрывают и она уходит.
Она была продюсером Ассассинов настоящих, первого, второго и юнити, она вроде бы и Симс замутила первый самый. В этом плане у неё есть работы шикарные
Не везуха // Алёна Хрватска
Конкорда было мало..
О нет... как же насрать