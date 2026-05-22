PlayStation может переименовать Fairgames в Break In перед State of Play

Sony Interactive Entertainment может готовить переименование своего мультиплеерного экшена Fairgames. Поводом для слухов стала новая торговая марка Break In, зарегистрированная компанией незадолго до июньской презентации State of Play.

Согласно данным USPTO, торговая марка Break In была подана 20 мая 2026 года и относится к видеоиграм и развлекательным сервисам. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер намекнул, что название действительно может быть связано с Fairgames.

Интересно, что Break In — это название одной из целей в новом режиме игры, о котором ранее сообщало издание Insider Gaming. В режиме с элементами extraction-шутера игрокам нужно взламывать хранилища, добывать груз и эвакуироваться с карты.

Описание режима делится на три этапа:

Break In — поиск кода и взлом сейфа;

Drill — захват груза после вскрытия хранилища;

Extract — доставка добычи к точке эвакуации.

На фоне этого многие предполагают, что Haven Studios решила полностью отказаться от бренда Fairgames. Ранее игра уже пережила небольшой ребрендинг: после анонса название изменили с Fairgame$ на Fairgames, убрав знак доллара, который критиковали игроки.

Официально новое название пока не подтверждено, однако всё указывает на то, что проект могут показать уже на ближайшей презентации State of Play 2 июня.