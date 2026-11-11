PlayStation отменила Fairgames - многопользовательский шутер про ограбления от Haven Studios

Sony приняла решение прекратить разработку Fairgames — шутер-сервис про ограбления, анонсированного в 2023 году. Как сообщает Bloomberg, причиной стали неудовлетворительные результаты недавнего тестирования, не оправдавшие внутренних ожиданий компании.

В служебной записке руководители Haven Studios Шон Декер и Джон Дойл объяснили, что тест продемонстрировал хорошую техническую подготовку, готовность к запуску сервисной модели и вовлечённость сообщества. Однако отзывы игроков и показатели удержания оказались неоднозначными и не достигли поставленных целей. Дополнительным фактором стали сложные условия на рынке PvP-шутеров.

При этом Sony не собирается закрывать Haven Studios или увольнять её сотрудников. Вместо этого команда будет преобразована в студию поддержки, которая займётся помощью в разработке других внутренних проектов PlayStation.

В последние месяцы Fairgames проходила тестирование под кодовым названием Project Espresso. В сентябре игра вновь привлекла внимание благодаря трейлеру игрового процесса и приглашениям на закрытые испытания. Однако, судя по последующим событиям, результаты тестов оказались недостаточными для продолжения разработки.

Fairgames была частью масштабной стратегии Sony по расширению портфолио сервисных игр. Однако за последние годы компания столкнулась с рядом неудач: Concord провалилась после запуска, The Last of Us Online и многопользовательский проект по God of War были отменены, а Fairgames теперь пополнила этот список. На фоне происходящего PlayStation, похоже, постепенно отказывается от прежних амбиций в сфере live-service.

Среди крупных сервисных проектов Sony, которые пока остаются в разработке, выделяется 4 — кооперативный научно-фантастический шутер от Bad Robot, студии Джей Джей Абрамса.