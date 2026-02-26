Сетевой шутер Fairgame$ от Sony столкнулся с серьезными проблемами и рискует повторить судьбу Concord

Сообщается, что сетевой шутер Fairgame$ от Haven Studios испытывает серьезные проблемы. Проект, который должен был стать одним из флагманов сервисного направления Sony, испытывает трудности, напоминающие историю провальной Concord.
50 контрактных сотрудников получили уведомления о непродлении договоров. В студии такое решение не нашло понимания, поскольку разработчики считают, что для завершения проекта наоборот требуются дополнительные силы.
Утверждается, что причиной кадровых сокращений стали слабые результаты последних внутренних тестов. Источники сообщают, что игру признали полностью неготовой к релизу. Один из неудачных показов стал прямой причиной ухода основательницы студии Джейд Реймонд.
В середине прошлого года Sony утверждала, что по-прежнему планирует выпуск проекта, однако текущая нестабильность и негативные отзывы тестеров ставят его будущее под сомнение.
Ни чему не учатся.
Неужели им в прикол терять деньги?
Так много денег, отправите на благотворительность лучше. (только проверенные а не для отмыва)
Неужели они больше зарабатывают, когда все это делают?
Они прогибается ПОД МАЛЮСИНЬКИЙ процент игроков (хотя какие они люди, существа)
И кидают через ..... основную массу игроков.
Вот же странные эти большые боссы.
Их идея заключается в том, что с 10, 20, N-й попытки у них должен получиться свой Фортнайт и они на автомате смогут грести деньги лопатами много лет, ни о чем не заботясь.
Да у них даже если стреляет что то, то они активно это пытаются слить, как с хеллом например истории. Пока конторой правят калифорнийские негры, ничего хорошего там не сделают.
Я вот сейчас описание игры прочитал и понял, что не взлетит. Там вроде умные люди с образованием сидят, директора, менеджеры, простые кнопкодавы. Ничего у них в голове не щелкает?
что опять? Все пора всех увольнять.
Напоминает историю с сегой, когда деньги полученные с тоталваров инвестировали в хуенас. Сега то одумалась получив по кошельку палкой, а у сони походу бесконечные деньги...