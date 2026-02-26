Сетевой шутер Fairgame$ от Sony столкнулся с серьезными проблемами и рискует повторить судьбу Concord

Сообщается, что сетевой шутер Fairgame$ от Haven Studios испытывает серьезные проблемы. Проект, который должен был стать одним из флагманов сервисного направления Sony, испытывает трудности, напоминающие историю провальной Concord.

50 контрактных сотрудников получили уведомления о непродлении договоров. В студии такое решение не нашло понимания, поскольку разработчики считают, что для завершения проекта наоборот требуются дополнительные силы.

Утверждается, что причиной кадровых сокращений стали слабые результаты последних внутренних тестов. Источники сообщают, что игру признали полностью неготовой к релизу. Один из неудачных показов стал прямой причиной ухода основательницы студии Джейд Реймонд.

В середине прошлого года Sony утверждала, что по-прежнему планирует выпуск проекта, однако текущая нестабильность и негативные отзывы тестеров ставят его будущее под сомнение.