Слухи сообщают о серьезных проблемах в разработке шутера Fairgame$ - руководство не продлевает контракты

Будущее еще 1 студии Sony может оказаться под угрозой. В сети появились тревожные известия о состоянии многопользовательского шутера Fairgames, над которым работает Haven Studios. Проект переживает тяжелые времена, хотя пока нет точных данных о возможном закрытии команды, как это произошло с создателями игры Concord, снятой с продажи спустя 2 недели после релиза.
Инсайдер Detective Seeds пообщался с бывшим внештатным сотрудником Haven Studios. По его словам, руководство студии отказывается продлевать контракты с контрактными специалистами. В настоящее время в команде числится около 50 внештатных работников. Решение руководства вызывает вопросы, поскольку огромный объем задач остается невыполненным, а постоянные сотрудники признают, что для завершения работы требуются дополнительные руки.
Внутренние тестирования показали, что качество проекта оставляет желать лучшего. Инсайдер отмечает, что игра абсолютно не готова к релизу, а ее текущее состояние описывается как неуклюжее. Очевидно, что разработчикам потребуется гораздо больше времени. Сообщается также, что ключевые механики перерабатываются, чтобы превратить проект в шутер с упором на сбор добычи. Ситуацию усугубляет и уход 2 важных руководителей за последние 12 месяцев. Команду покинули продюсер Джейд Реймонд и режиссер Дэниел Драпо.
Пользователи относятся к новостям с изрядной долей пессимизма. Свежи воспоминания о недавнем закрытии студии Bluepoint Games. Геймеры не понимают, почему Sony продолжает вкладывать огромные средства в сомнительную сервисную игру. Источник отмечает, что корпорация, вероятно, заинтересована в технологиях Haven Studios, поэтому полное закрытие команды пока маловероятно, даже если сам шутер в итоге решат отменить.
Ни чему не учатся.
Неужели им в прикол терять деньги?
Так много денег, отправите на благотворительность лучше. (только проверенные а не для отмыва)
Неужели они больше зарабатывают, когда все это делают?
Они прогибается ПОД МАЛЮСИНЬКИЙ процент игроков (хотя какие они люди, существа)
И кидают через ..... основную массу игроков.
Вот же странные эти большые боссы.
Их идея заключается в том, что с 10, 20, N-й попытки у них должен получиться свой Фортнайт и они на автомате смогут грести деньги лопатами много лет, ни о чем не заботясь.
Да у них даже если стреляет что то, то они активно это пытаются слить, как с хеллом например истории. Пока конторой правят калифорнийские негры, ничего хорошего там не сделают.
«Безумие — это делать одно и то же раз за разом и ожидать разных результатов»
Как же они далёки от жизни)). Воин,пусть даже баба с такими серьгами,просто обречена в бою потерять свои уши.Ох и де*илы делают игры для де*илов.
Вот прям пощупать можно деградацию игр только по анонсам новостей(скрин).
Выпустить ещё один или несколько Конкордов - это значит окончательно закопать репутацию и имидж компании и превратить свою платформу в пристанище сервисного мусора.
Любой уважающий себя фанат Playstation уже давно ушёл на ПК или Xbox, просто увидев, что происходит.
А покупка Sony тонущего корабля в виде Bungie доказывает, что никаких шансов создать дойную корову у неё нет, ведь она банально не понимает этот рынок.
А ты не знаешь что это за игра которую делают Банджи ?
Судя по продажам нынешнего Хбокса, с него ушли даже те, кто поддержал компанию во времена Хоне.
На ПК многие ушли - это да.
Больше похоже на повальное использование схемы по отмыву бабла через как бы игровые студии
Так и есть. И киноиндустрия не исключение.
да плевать одним конкордом меньше будет
Напоминает историю с сегой, когда деньги полученные с тоталваров инвестировали в хуенас. Сега то одумалась получив по кошельку палкой, а у сони походу бесконечные деньги...
Сони по факту является акционером Сеги
Все отказываются понимать что черные, п*доры и уродливые бабы нормальным людям сугубо отвратительны? Ну ок. Мне то что, просто обидно, могли бы мне эти деньги отдать чем просто выкидывать в помойку.
Но первыми закрыли не их...Сони такие долбаки