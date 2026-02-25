Слухи сообщают о серьезных проблемах в разработке шутера Fairgames от студии Haven Studios

Будущее еще 1 студии Sony может оказаться под угрозой. В сети появились тревожные известия о состоянии многопользовательского шутера Fairgames, над которым работает Haven Studios. Проект переживает тяжелые времена, хотя пока нет точных данных о возможном закрытии команды, как это произошло с создателями игры Concord, снятой с продажи спустя 2 недели после релиза.

Инсайдер Detective Seeds пообщался с бывшим внештатным сотрудником Haven Studios. По его словам, руководство студии отказывается продлевать контракты с контрактными специалистами. В настоящее время в команде числится около 50 внештатных работников. Решение руководства вызывает вопросы, поскольку огромный объем задач остается невыполненным, а постоянные сотрудники признают, что для завершения работы требуются дополнительные руки.

Внутренние тестирования показали, что качество проекта оставляет желать лучшего. Инсайдер отмечает, что игра абсолютно не готова к релизу, а ее текущее состояние описывается как неуклюжее. Очевидно, что разработчикам потребуется гораздо больше времени. Сообщается также, что ключевые механики перерабатываются, чтобы превратить проект в шутер с упором на сбор добычи. Ситуацию усугубляет и уход 2 важных руководителей за последние 12 месяцев. Команду покинули продюсер Джейд Реймонд и режиссер Дэниел Драпо.

Пользователи относятся к новостям с изрядной долей пессимизма. Свежи воспоминания о недавнем закрытии студии Bluepoint Games. Геймеры не понимают, почему Sony продолжает вкладывать огромные средства в сомнительную сервисную игру. Источник отмечает, что корпорация, вероятно, заинтересована в технологиях Haven Studios, поэтому полное закрытие команды пока маловероятно, даже если сам шутер в итоге решат отменить.