Fairgame$ 2026 г.
Экшен, Мультиплеер
3.3 35 оценок

Sony не останавливается: следующим extraction-шутером компании станет Fairgames

IKarasik IKarasik

В сети появилась новая информация о следующем лайв-сервис проекте Sony, и, судя по утечкам, компания продолжает делать ставку на популярный жанр extraction-шутеров.

Речь идет об игре Fairgames, которая, по данным инсайдеров, получит специальный режим под названием Cargo Heist. В нем игрокам предстоит искать коды от хранилищ, проникать в сейфы, забирать добычу и эвакуироваться с карты, отбиваясь от других команд.

При этом проект, как утверждается, не будет полностью строиться вокруг extraction-механик — такой режим станет лишь частью общего игрового опыта. Это может выделить игру на фоне других представителей жанра, где подобная система является основной.

Интерес к extraction-шутерам в индустрии заметно вырос после успеха проектов вроде Escape from Tarkov и ARC Raiders. Ранее Sony уже вышла на этот рынок с Marathon, и Fairgames, похоже, станет следующим шагом в этом направлении.

Однако разработка игры проходит не без проблем: по слухам, тестирования вызывали смешанную реакцию, а сам проект сталкивался с трудностями внутри студии. Несмотря на это, Sony продолжает инвестировать в игру и готовит новые этапы тестирования.

Также ожидается, что Fairgames будет распространяться по условно-бесплатной модели, что может помочь привлечь широкую аудиторию на старте.

Слухи
Комментарии:  7
Neko-Acheron

Видимо Сони решила слить все свои деньги разом …

ДЕНИСКА_омск

Уже даже шутить не получается... тупо смешно

qDan

Ещё один "Конькорд", но теперь банановый, то бишь Ф2Пшный. 30-50 дней и будут закрывать, можете скринить этот поцтъ.

zangx

Никак не научатся.

SkyGame

Вкидывают деньги в подобные проекты, в надежде что это выстрели и покроет затраты на все остальные провалы.

