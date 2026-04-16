Sony не останавливается: следующим extraction-шутером компании станет Fairgames

В сети появилась новая информация о следующем лайв-сервис проекте Sony, и, судя по утечкам, компания продолжает делать ставку на популярный жанр extraction-шутеров.

Речь идет об игре Fairgames, которая, по данным инсайдеров, получит специальный режим под названием Cargo Heist. В нем игрокам предстоит искать коды от хранилищ, проникать в сейфы, забирать добычу и эвакуироваться с карты, отбиваясь от других команд.

При этом проект, как утверждается, не будет полностью строиться вокруг extraction-механик — такой режим станет лишь частью общего игрового опыта. Это может выделить игру на фоне других представителей жанра, где подобная система является основной.

Интерес к extraction-шутерам в индустрии заметно вырос после успеха проектов вроде Escape from Tarkov и ARC Raiders. Ранее Sony уже вышла на этот рынок с Marathon, и Fairgames, похоже, станет следующим шагом в этом направлении.

Однако разработка игры проходит не без проблем: по слухам, тестирования вызывали смешанную реакцию, а сам проект сталкивался с трудностями внутри студии. Несмотря на это, Sony продолжает инвестировать в игру и готовит новые этапы тестирования.

Также ожидается, что Fairgames будет распространяться по условно-бесплатной модели, что может помочь привлечь широкую аудиторию на старте.