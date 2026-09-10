В сети появились новые скриншоты и геймплей Fairgames от Sony

В сети появились новые кадры геймплея и скриншоты Fairgames — ещё не вышедшего многопользовательского шутера от Haven Studios. Материалы появились на фоне очередного закрытого тестирования игры.

Тесты проходят под кодовым названием Project Espresso. Судя по утёкшему геймплею, Fairgames представляет собой экстракшен-шутер: игроки отправляются на карту, взламывают хранилища, забирают ценный груз и пытаются эвакуироваться, пока им не помешали другие команды.

В игре заявлены три основных режима: Break In, где нужно найти код от хранилища; Drill, посвящённый захвату груза; и Extract, в котором его необходимо доставить до точки эвакуации.

При этом разработчики продолжают дорабатывать проект. Ранее сообщалось, что Haven Studios пытается найти для Fairgames собственную игровую формулу. Также PlayStation зарегистрировала торговую марку Break In, которая, предположительно, может стать новым названием игры.