Закрытый тест Fairgame$ провалился: участники раскритиковали игру-сервис от Haven Studios и Sony

Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что Haven Studios организовала закрытое тестирование преальфа-версии сервисного проекта Fairgame$.

Как утверждают источники журналиста, большинству участников игра пришлась не по душе. Тестировщики остались недовольны почти всеми элементами Fairgame$: строем классов, поведением неигровых персонажей, передвижением и прочим.

Сообщается, что пользователи нередко покидали матчи до их завершения и не возвращались в игру, находя её неинтересной и сырой. Участникам теста, как предполагается, открыли режим, похожий на динамические шутеры. Единственной отличительной чертой этого режима Хендерсон назвал механику возрождения.

Проект впервые показали весной 2023 года, но дата его выхода по-прежнему неизвестна.