Состоялся анонс ролевого экшена Fairy Tail 2 для ПК и консолей

Поклонникам "Хвоста феи" Хиро Масимы этой зимой стоит обратить внимание на новую игру: было объявлено, что Fairy Tail 2 выйдет этой зимой на Switch, PS5/PS4 и Steam. В Fairy Tail 2 Нацу и его гильдия сменят жанр, перейдя от традиционных для первой игры пошаговых боев к экшен-РПГ.

В Fairy Tail 2 будет открытая местность, которая больше подходит для боевых действий. В зависимости от того, кто находится в партии, игроки смогут комбинировать навыки, чтобы получить бонусы в бою. Fairy Tail 2 также включает в себя "Истории персонажей", которые позволят игрокам более глубоко общаться со своими любимыми героями, а также новую оригинальную историю под названием "Key to Hidden Secrets". Действие игры происходит после событий манги/аниме, что также позволит поклонникам сериала получить больше информации.