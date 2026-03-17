"Деньги Tencent решают всё": журналисты узнали почему амбициозный экшен Faith of Danschant: Hereafter был отменен

В начале этого года по сети начали распространяться слухи о печальной судьбе китайского экшена Faith of Danschant: Hereafter. После пяти лет молчания с момента анонса, когда игру только начали сравнивать с грядущими ААА-блокбастерами, информация о её отмене не стала для многих шоком — такова суровая реальность индустрии. Примечательно, что ни феноменальный глобальный успех Black Myth: Wukong, ни бум популярности азиатского фэнтези в последние годы не уберегли проект от "топора" инвесторов. Сегодня же завеса тайны спала и журналистам удалось раскопать конкретные причины закрытия многообещающей ролевой игры.

Инсайдер и журналист Dante Alexandru опубликовал свежее расследование, проливающее свет на закулисную драму студии Joyfun Game и их материнской компании Wangyuan Shengtang. Как оказалось, грандиозный провал планировался заранее, но до последнего скрывался от публики.

Изначально серия Faith of Danschant задумывалась издателем как полноценная трилогия. Однако первая часть игры, вышедшая в 2017 году, одноименная MMO, показала катастрофически низкие продажи. Несмотря на это, материнская компания рискнула заказать разработку амбициозного однопользовательского сиквела — того самого Hereafter, чей эффектный геймплей на Unreal Engine покорил сердца игроков по всему миру.

Трагическую точку в судьбе экшена поставило вмешательство китайского конгломерата Tencent, который недавно приобрел крупную долю издательства Wangyuan Shengtang. Несмотря на то, что геймплейный трейлер Faith of Danschant: Hereafter собрал массу восторженных отзывов и привлек внимание к франшизе, Tencent потребовала свернуть производство и перебросить все имеющиеся ресурсы на другую, более перспективную по их мнению игру — Swords of Legends. Студия Joyfun Game была полностью расформирована, а уцелевших сотрудников перевели в штат студии Aurogon Shanghai.

Еще одним доказательством окончательной «смерти» Faith of Danschant: Hereafter стала карьера ведущего продюсера проекта Рекса Чао. Выяснилось, что он уже покинул ряды издательства и перебрался в новую тайваньскую ААА-компанию, где работает над неанонсированным проектом на движке Unreal Engine 5.