Многообещающая китайская AAA-RPG Faith of Danschant: Hereafter, похоже, была отменена спустя 5 лет с момента анонса

Казалось, что китайский геймдев, особенно после успеха Black Myth: Wukong, находится на небывалом подъем, несмотря на кризис в больших издателях. Однако, как показывает практика, не всем амбициозным проектам из Поднебесной суждено добраться до релиза. Помните завораживающий трейлер 2021 года, где герои летали по бамбуковым лесам и сражались в стиле уся? Похоже, эту красивую сказку можно считать законченной, так и не начавшись.

Согласно новому расследованию, разработка экшен-RPG Faith of Danschant: Hereafter, которая позиционировалась как масштабный сиквел игры 2017 года, остановлена. Несмотря на слухи о переводе проекта на Unreal Engine 5, реальность оказалась куда прозаичнее: игра стала жертвой финансовых трудностей.

Хроника падения проекта из отчета журналистов:

Издатель Wangyuan Shengtang столкнулся с серьезными финансовыми проблемами в период с 2022 по 2023 год, что привело к отмене целого ряда неанонсированных проектов. Судя по всему, Hereafter попала под этот "нож".

Студия-призрак: Штат разработчиков Joyfun Game сократился до критического минимума (менее 20 сотрудников). Студию перевезли из Пекина на Тайвань, а на LinkedIn не было активности по найму уже полтора года.

Официальная страница игры отключена, что в современной индустрии часто является "посмертным эпикризом" для проекта.

Финальную точку в судьбе игры, вероятно, поставила сделка с Tencent. Гигант приобрел большую долю издателя в 2024 году, но приоритет был отдан другой, более известной в Китае франшизе — Swords of Legends (Gujian). Вероятно, остатки команды Joyfun Game были переброшены на помощь в разработке потенциального блокбастера Gujian 4, чтобы выпустить его как можно скорее.

Напомним, что впервые Faith of Danschant: Hereafter громко заявила о себе в 2021 году, показав 12 минут геймплея с впечатляющей графикой, трассировкой лучей и боевыми искусствами. Однако за прошедшие 5 лет авторы так и не предоставили никакой новой официальной информации.