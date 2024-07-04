На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить The Falconeer

Сегодня четверг, и это значит, что в магазине Epic Games Store для ПК-геймеров готовится совершенно новая раздача. The Falconeer заменяет раздачу Sunless Skies с прошлой недели. Бесплатная раздача продлится целую неделю, до 11 июля, что даст вам достаточно времени, чтобы получить копию и навсегда добавить ее в свою библиотеку.

Игра от одиночного разработчика Томаса Салы предлагает вам сесть на гигантских боевых птиц, чтобы исследовать этот огромный океанический мир и участвовать в воздушных боях в его небе. Играя за Falconeer, вам предстоит пройти несколько кампаний, каждая из которых дает представление о разных фракциях в этом разделенном мире. Успешное выполнение миссий также означает улучшение вашего арсенала и летных способностей.

Поскольку игра в первую очередь посвящена воздушным боям, разработчик рекомендует использовать контроллер или джойстик для игры, чтобы в полной мере насладиться ею, но управление мышью и клавиатурой также включено. Поддержка виртуальной реальности также рекламируется как функция, позволяющая владельцам гарнитур проходить кампании, используя выбранное ими оборудование PC VR.