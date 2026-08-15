Создатель The Falconeer не понимает, почему инди-разработчики так боятся GTA 6: "У нас разная аудитория"

Запланированный на 19 ноября релиз Grand Theft Auto 6 вызвал настоящую тревогу среди многих разработчиков, которые стремятся перенести выход своих проектов, чтобы не столкнуться с гигантом Rockstar. Однако не все разделяют этот страх. Создатель Bulwark: Falconeer Chronicles и The Falconeer, Томас Сала, в интервью GamesIndustry объяснил, почему опасения коллег, по его мнению, преувеличены.

Сала готовится к выходу своей новой игры - ShipShaper, симулятора проектирования кораблей, который появится в раннем доступе Steam 2 сентября 2026 года. График релиза, конечно, плотный: рядом с проектом Салы расположены такие тяжеловесы, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope (20 августа), Resonance: A Plague Tale Legacy (27 августа), The Blood of Dawnwalker (3 сентября), Onimusha: Way of the Sword (4 сентября) и Valheim, выходящий из раннего доступа 9 сентября. Тем не менее, разработчик сохраняет спокойствие.

Я не понимаю, почему люди боятся GTA 6. У этой игры своя огромная аудитория, которая не покупает нишевые инди-проекты про корабли, головоломки или эмоциональные игры про строительство колод. Эти люди просто хотят играть в GTA.

Свою позицию он подкрепил данными исследования Future of Video Games за 2025 год. Согласно опросу, 63% игроков в США покупают только одну-две новые игры за год, и вряд ли они тратят эти покупки на инди-тайтлы. Лишь 4% респондентов приобретают новинки чаще раза в месяц - именно в этой узкой аудитории Сала и видит свою целевую группу. Кроме того, разработчик обратил внимание на два важных факта:

GTA 6 выйдет 19 ноября без версии для ПК, а значит, инди-игры, ориентированные преимущественно на персональные компьютеры, не пострадают от прямого столкновения.

Инди-проекты не стоит ждать большого внимания со стороны профильных СМИ, если только они сами не станут культурным феноменом (как, например, Mech Chameleon с тиражом 20 млн копий). Но даже в этом случае, признает Сала, ни один инди-хит не сравнится по медийному шуму с GTA 6.

Таким образом, вместо паники разработчик призывает коллег трезво оценивать свою аудиторию и не бояться соседства с блокбастером, который фактически существует в параллельной экосистеме.