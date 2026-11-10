The Falconeer: Revolution Remaster выйдет на консолях в декабре

Wired Productions и разработчик Томас Сала объявили дату выхода The Falconeer: Revolution Remaster на консолях. Обновлённая версия воздушной RPG появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 2 декабря 2026 года. Одновременно издатель представил трейлер с датой релиза.

Игрокам предстоит взять под управление Фалконера — воздушного воина, путешествующего на огромной боевой птице по океаническому миру Урси. Несколько кампаний позволят взглянуть на затяжной конфликт с разных сторон, познакомиться с противоборствующими фракциями и раскрыть тайны местных народов. Помимо исследования открытого мира, предстоит выполнять опасные задания и участвовать в масштабных воздушных дуэлях против врагов и чудовищ.

Ремастер получил переработанные окружение и модели боевых птиц, динамическое освещение, улучшенное управление полётом и перебалансированные миссии. В издание также включено дополнение Edge of the World, расширены сюжетные материалы и озвучка.

На PC The Falconeer: Revolution Remaster уже доступна в Steam с ноября 2025 года. 2 декабря версия также появится в Epic Games Store, GOG и Microsoft Store. Таким образом, обновлённая игра будет представлена на PS5, Xbox Series X|S и PC.